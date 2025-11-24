Bursa'da 20 öğrenci zehirlendi

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Sölüz Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda meydana gelen olayda, iddiaya göre 20 öğrenci, öğle arasında verilen şinitzel ve makarnayı yedikten mide bulantısı ve karın ağrısı yaşamaya başladı.

Zehirlenme faciası bitmiyor! 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı

OKULA ÇOK SAYIDA SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi okulda yapılan öğrenciler, ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik’teki hastanelere sevk edildi.

Tedaviye alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, yemeklerden numune alındığı ve konuya ilişkin laboratuvar sonuçlarının beklendiği öğrenildi.