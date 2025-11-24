Zehirlenme faciası bitmiyor! 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Zehirlenme faciası bitmiyor! 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Sakarya'da, bir vakfa ait yurtta kalan 14 öğrenci, dışarıdan sipariş ettikleri tavuk döneri tükettikten kısa süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Türkiye'de son haftalarda yaşanan peş peşe zehirlenme skandallarının ardından, sıradaki adres Sakarya oldu.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir vakfa ait yurtta kalan 14 kız öğrenci, yedikleri yemek sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, yurtta kalan öğrencilerin dışarıdan sipariş ettikleri tavuk döneri tükettikten bir süre sonra toplu halde mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle rahatsızlanmasıyla ortaya çıktı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine yurda sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri yurtta yapılan öğrenciler, ambulanslarla Serdivan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

TAVUK DÖNERDEN NUMUNE ALINACAK

Yapılan açıklamada, öğrencilerin bir kısmının tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği, diğerlerinin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Polis ve Tarım Müdürlüğü ekiplerinin tavuk döner siparişi verilen iş yerinden numune alarak kesin zehirlenme nedenini laboratuvar sonuçlarıyla belirleyeceği kaydedildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

