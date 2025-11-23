14 işçinin zehirlenmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde bulunan Arbel Makarna Fabrikası'nda zirai ilaçtan etkilenenlerin olduğu yönünde ihbar alındı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi. Etkilenen 11 kişi sağlık ekiplerince Mersin Şehir Hastanesi, Tarsus Devlet Hastanesi ve Toroslar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İlerleyen saatlerde zirai ilaçtan etkilenenlerin sayısı 14’e yükseldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki bir makarna fabrikasında zirai ilaçtan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan çalışan sayısı 14'e yükseldi. Zehirlenmenin bakliyat bölümünde gerçekleştirilen ilaçlamadan kaynaklandığı öğrenilirken, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.