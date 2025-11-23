14 işçinin zehirlenmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

14 işçinin zehirlenmesine ilişkin soruşturma başlatıldı
Yayınlanma:
Mersin'de bir fabrikada zehirlenen 14 işçinin hastaneye kaldırılmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattığını duyurdu.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde bulunan Arbel Makarna Fabrikası'nda zirai ilaçtan etkilenenlerin olduğu yönünde ihbar alındı.

Cezaevinde yemek sonrası rahatsızlanan hükümlü sayısı 266'ya çıktıCezaevinde yemek sonrası rahatsızlanan hükümlü sayısı 266'ya çıktı

Zehirlenme skandallarının ardı arkası kesilmiyor: Sucuklu tost anne ile oğlunu hastanelik ettiZehirlenme skandallarının ardı arkası kesilmiyor: Sucuklu tost anne ile oğlunu hastanelik etti

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi. Etkilenen 11 kişi sağlık ekiplerince Mersin Şehir Hastanesi, Tarsus Devlet Hastanesi ve Toroslar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İlerleyen saatlerde zirai ilaçtan etkilenenlerin sayısı 14’e yükseldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki bir makarna fabrikasında zirai ilaçtan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan çalışan sayısı 14'e yükseldi. Zehirlenmenin bakliyat bölümünde gerçekleştirilen ilaçlamadan kaynaklandığı öğrenilirken, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Galatasaray'a Fenerbahçe uyarısı: Bir tuhaflık var! Duyumlar alıyorum
Galatasaray'a Fenerbahçe uyarısı: Bir tuhaflık var! Duyumlar alıyorum
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Türkiye
İzmir’de korkutan kaza! İşçi servisleri çarpıştı: 2’si ağır 13 yaralı
İzmir’de korkutan kaza! İşçi servisleri çarpıştı: 2’si ağır 13 yaralı
Bir anda gökyüzünde ortaya çıktı: İstanbul'da heyecan yarattı
Bir anda gökyüzünde ortaya çıktı: İstanbul'da heyecan yarattı
Adana’da otomobiller kafa kafaya girdi! 7 yaralı
Adana’da otomobiller kafa kafaya girdi! 7 yaralı