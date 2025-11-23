Cezaevinde yemek sonrası rahatsızlanan hükümlü sayısı 266'ya çıktı

Cezaevinde yemek sonrası rahatsızlanan hükümlü sayısı 266'ya çıktı
Yayınlanma:
Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’nde akşam yemeği sonrası rahatsızlanan hükümlü sayısı 266'ya yükseldi. Hastanelerde tedavisi süren 14 hükümlünün durumlarının iyi olduğu, 252 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Ferizli ilçesinde bulunan Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde meydana geldi.

İddiaya göre; hükümlülere akşam yemeğinde hazır konserve balık verildi. Yemeğin ardından çok sayıda hükümlü mide bulantısı ve kusma şikayetiyle revire başvurdu.

cezaeviyemek-3.jpg

127 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Yemekten etkilendiği değerlendirilen açık cezaevinde bulunan 141 hükümlü, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Bu kişilerin 127'si tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 14 hükümlünün tetkiklerinin devam ettiği öğrenildi.

Cezaevinde 171 hükümlü zehirlendi!Cezaevinde 171 hükümlü zehirlendi!

Aynı kampüs içinde bulunan 1 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 73, 2 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ise 52 hükümlüde de benzer şikayetler görüldü. Bu grubun da ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği belirtildi.

cezaeviyemek-2.jpg

Böylece toplam 266 hükümlü zehirlenme şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvurmuş oldu. Kampüs içinde kurulan sahra hastanesinde ise sağlık ekiplerinin tarama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak:DHA

