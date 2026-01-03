İndi bindi 40 lira oldu: Yeni yıl Başkent'e zammıyla geldi

Başkentte dolmuş fiyat tarifesi güncellendi.

Türkiye’nin başkenti Ankara’da 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeyle birlikte dolmuş ücretlerinde artış yapıldı.

Yeni tarifeye göre:

Kısa mesafe ücreti 40 TL oldu.

Uzak mesafe ücreti 45 TL’ye yükseldi.

Öğrenci indirimi ise 25 TL olarak belirlendi.

ZAMLI FİYATLAR YANSIDI

Yılbaşından hemen önce duyurulan zam kararıyla birlikte, Ankara’da toplu taşıma maliyetleri artmış oldu. Dolmuşlara asılan yeni fiyat tabelalarıyla birlikte düzenleme yürürlüğe girdi.

2025 yılı ücretleri:

2025 yılında Ankara’da dolmuş ücretleri UKOME kararıyla güncellenmişti.

Tam biniş ücreti: 30 TL

Öğrenci ücreti: 20 TL

Uzun mesafe ücreti: 35 TL’ye kadar çıkıyordu.

Bu rakamlar, 2026’daki yeni düzenlemeyle birlikte yaklaşık yüzde 30–40 oranında artış göstermiş oldu.

ZAMLAR TOPLU ULAŞIMI ETKİLEDİ

Vatandaşlar açısından günlük ulaşım maliyetleri yükseldi. Özellikle işe gidiş gelişlerde dolmuş kullananlar için aylık toplam gider ciddi şekilde arttı.

Öğrenciler açısından ise 2025’te 20 TL olan öğrenci ücreti 2026’da 25 TL’ye çıktı. Bu artış, öğrencilerin bütçesinde ek yük oluşturdu.

Şehir içi ulaşımda genel tabloda ise dolmuş ücretleri, otobüs ve metro gibi diğer toplu taşıma araçlarının ücretleriyle kıyaslandığında daha yüksek seviyeye ulaştı.