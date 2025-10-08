Son Dakika | 'Cehennem Necati' tutuklandı!

Son dakika haberi... İzmir’de gözaltına alınan organize suç örgütü lideri Necati Arabacı tutuklandı.

İzmir'de gözaltına alınan organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arabacı'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Arabacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmiş, şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

COŞKUN NECATİ ARABACI KİMDİR?

Coşkun Necati Arabacı, 14 Şubat 1972 tarihinde Almanya'nın Köln şehrinde doğmuş, Türk-Alman çifte vatandaşlığına sahip bir isimdir. Yeraltı dünyasında edindiği ün nedeniyle "Köln'ün Babası" ve özellikle bağlı olduğu suç örgütünden dolayı "Cehennem Necati" lakaplarıyla anılmaktadır.

Arabacı, özellikle Almanya'da faaliyet gösteren ve uluslararası bir suç örgütü olarak kabul edilen Hells Angels motosiklet kulübünün kilit isimlerinden biri olarak tanınmaktadır. Yıllardır Avrupa ve Türkiye'deki yasa dışı faaliyetlerle anılmaktadır.

Interpol tarafından da suç örgütü kabul edilen Cehennem Melekleri örgüt üyelerinin karapara aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yaşadışı faaliyetlere karıştığı tespit edildi. Coşkun Necati Arabacı, Almanya merkezli ‘Cehennem Melekleri’ adlı çok ünlü motosiklet grubunun liderlerinden biri olarak biliniyor. 1990’lı yıllarda katıldığı bu grupta kısa sürede yükselip hâkimiyet kurdu. Türkiye’ye de uzanıp özellikle Çeşme, Bodrum, Kuşadası gibi turistik bölgelerde eğlence mekânları açtı. Adı Frankfurt ve Köln’de birçok suça karıştı, 2002’de tutuklandı. Cezaevindeyken soruşturmayı yürüten savcıyı öldürtmek için plan yaptığı da sorgulama konusu oldu. Arabacı Bodrum’daki bir cinayetten dolayı 2020’de tutuklandı ve daha sonra serbest kaldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

