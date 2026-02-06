Beyoğlu'nda haraç terörü! 18 yaşındaki zanlı 400 bin dolar isteyip kurşun yağdırdı

Beyoğlu'nda haraç terörü! 18 yaşındaki zanlı 400 bin dolar isteyip kurşun yağdırdı
Beyoğlu'nda bir iş insanından 400 bin dolar haraç isteyip iş yerini kurşunlayan ve o anları cep telefonuyla kaydeden 18 yaşındaki zanlı, 400 saatlik kamera incelemesi sonucu yakalanarak tutuklandı.

İstanbul Beyoğlu’nda, bir iş insanından 400 bin dolar haraç isteyen ve reddedilince dehşet saçan 18 yaşındaki E.S., polisin çalışmasıyla yakalandı. 22 Ocak’ta meydana gelen olayda, şüphelinin hem hedef aldığı iş yerini hem de iş yeri sahibine ait olduğunu sandığı bir evi kurşunladığı belirlendi.

400 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırıların ardından bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yaklaşık 400 saatlik görüntüyü inceleyen polis, zanlının izini sürerek Gaziosmanpaşa’ya kaçtığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan E.S.'nin, daha önceden 5 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

SALDIRIYI CEP TELEFONUYLA KAYDETMİŞ

Soruşturma derinleştirildikçe zanlının işlediği suçu bir "gösteri" haline getirdiği anlaşıldı. E.S.'nin, iş yerine kurşun yağdırdığı anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı tespit edildi. Zanlı, ilk ifadesinde haraç istediği kişinin evini hedef aldığını düşünerek ateş açtığını itiraf etti.

Marmaris'te otomobiliyle dereden geçen kişi sele kapılıp öldüMarmaris'te otomobiliyle dereden geçen kişi sele kapılıp öldü

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşındaki saldırgan, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Mağdur iş yeri sahibi, şüphelinin kendisine mesaj yoluyla ulaşarak tehditlerde bulunduğunu ve astronomik miktarda para talep ettiğini belirtti.

