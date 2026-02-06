Marmaris'te otomobiliyle dereden geçen kişi sele kapılıp öldü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle, Marmaris Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak görev yapan 42 yaşındaki Zekeriya Şahin, otomobiliyle dereden geçmeye çalıştığı sırada sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi.

3 SAATLİK ARAMA ÇALIŞMASI

Osmaniye Mahallesi’ndeki Osmaniye Deresi içinde bir otomobil olduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya koordinesinde yürütülen ve yaklaşık 3 saat süren titiz arama kurtarma çalışmaları sonucunda, saat 03.00 sıralarında acı habere ulaşıldı.

100 METRE SÜRÜKLENMİŞ

Zekeriya Şahin’in cansız bedeni, otomobilinin bulunduğu noktadan yaklaşık 100 metre ileride, yağmur suyu aktarma borusunun altına sıkışmış halde bulundu. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Şahin’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

BİR ÇOCUK BABASIYDI

Bir süre önce eşinden boşandığı ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Şahin’in, olay sırasında Osmaniye Mahallesi’nden Turunç Mahallesi’ndeki evine gitmekte olduğu bildirildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

