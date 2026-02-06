Marmaris'te otomobiliyle dereden geçen kişi sele kapılıp öldü

Yayınlanma:
Marmaris'te etkili olan sağanak yağış sonrası otomobiliyle sel sularına kapılan belediye personeli Zekeriya Şahin, aracından 100 metre ileride bir tahliye borusunun altında ölü bulundu.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle, Marmaris Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak görev yapan 42 yaşındaki Zekeriya Şahin, otomobiliyle dereden geçmeye çalıştığı sırada sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi.

3 SAATLİK ARAMA ÇALIŞMASI

Osmaniye Mahallesi’ndeki Osmaniye Deresi içinde bir otomobil olduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya koordinesinde yürütülen ve yaklaşık 3 saat süren titiz arama kurtarma çalışmaları sonucunda, saat 03.00 sıralarında acı habere ulaşıldı.

otomobiliyle-dereden-gecerken-sele-kapil-1153214-342443-001.jpg

100 METRE SÜRÜKLENMİŞ

Zekeriya Şahin’in cansız bedeni, otomobilinin bulunduğu noktadan yaklaşık 100 metre ileride, yağmur suyu aktarma borusunun altına sıkışmış halde bulundu. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Şahin’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattımİstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım

BİR ÇOCUK BABASIYDI

Bir süre önce eşinden boşandığı ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Şahin’in, olay sırasında Osmaniye Mahallesi’nden Turunç Mahallesi’ndeki evine gitmekte olduğu bildirildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

DHA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
‘Bir şeyiniz yok’ dediler, bizi gönderdiler
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu: Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu
Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
"Yılın altın vuruşu olacak!"
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
Türkiye
Çanakkale Boğazı'nda sis engeli: Trafik çift yönlü durduruldu
Çanakkale Boğazı'nda sis engeli: Trafik çift yönlü durduruldu
Eksi 5 derecede kar banyosu yaptı
Eksi 5 derecede kar banyosu yaptı
Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı: İhya ettik sözümüzü tuttuk
Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı: İhya ettik sözümüzü tuttuk