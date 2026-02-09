Uyuşturucu sabıkalı dev gemi yarı fiyatına satışa çıktı

26 Temmuz 2022’de Bodrum açıklarında, Milas’taki Güllük Limanı’na doğru seyir halinde bulunan Vanuatu bayraklı Ocean Blue adlı ticari gemide uyuşturucu taşındığı yönünde alınan ihbar üzerine harekete geçildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda, gemiyle bağlantılı olduğu belirlenen Belgor isimli motoryata da müdahale edildi. Yapılan çalışmalarda, denize atıldığı tespit edilen yaklaşık 60 kilo, kıyıda ele geçirilen 21 kilo olmak üzere toplam 81 kilo kokain bulundu. Ayrıca gemide yaklaşık 3 kilo "skunk" türü uyuşturucu maddeye de el konuldu.

10 SANIĞA 30’AR YIL HAPİS CEZASI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında açılan davada 18 sanık yargılandı. Geçen nisan ayında sonuçlanan davada, 10 sanık hakkında 30’ar yıl hapis ve kişi başı 375 bin TL adli para cezası kararı verilirken, 8 sanık beraat etti.

Operasyon kapsamında el konulan deniz araçlarından 22 metrelik Belgor adlı motoryat, daha önce 1 milyon TL bedelle satıldı. Yaklaşık 93 metre uzunluğundaki Ocean Blue isimli ticari gemi ise 30 milyon TL muhammen bedelle çıktığı ilk ihalede alıcı bulamadı. Bunun üzerine Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü, geminin satış bedelini 15 milyon TL’ye düşürerek yeniden ihaleye çıkardı. Bu gelişme, bölgedeki denizcilik ve taşımacılık piyasasında kamu satış politikaları açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendirildi.

İHALE 19 ŞUBAT’TA YAPILACAK

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, mülkiyeti kamuya geçen 13 deniz aracı ve 1 kara aracı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında Açık Teklif Usulü ile satışa çıkarılıyor. İhalenin 19 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlandığı öğrenildi.

İhale listesinde sürat tekneleri, jet ski’ler, yaklaşık 10 metre uzunluğunda bir yelkenli katamaran ile 93 metrelik Ocean Blue kuru yük gemisi bulunduğu bildirildi. Ayrıca 2012 model IVECO Eurocargo kamyon da satışa sunulan araçlar arasında yer aldığı aktarıldı. Yetkililer, deniz taşıtlarının büyük bölümünün “tamir edilerek çalıştırılabilir” durumda olduğunu bildirdi.

İHALEDE BELİRLENEN TAHMİNİ SATIŞ BEDELLERİ

En düşük: 15.000 TL (küçük sürat teknesi)

15.000 TL (küçük sürat teknesi) En yüksek: 15 milyon 50 bin TL (MV Ocean Blue genel kargo gemisi)

15 milyon 50 bin TL (MV Ocean Blue genel kargo gemisi) Yelkenli katamaran (10 m): 250.000 TL

İHALE DETAYLARI AÇIKLANDI

İhalenin, Bodrum Kaymakamlığı Hükümet Konağı’nda yapılacağı bildirildi. İhaleye katılmak isteyenlerin, gerekli belgelerle birlikte ihale saatinden önce salonda hazır bulunmaları ve teminat yatırmaları gerekiyor. Teminat; nakit, banka teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri ile karşılanabilecek.

Satışa sunulan deniz taşıtları için, satış bedeline göre yüzde 35 oranında (KDV dahil) otopark ücreti uygulanacak. Kuru yük gemisi için ise yüzde 25 oranında (KDV dahil) otopark ücreti alınacak. Kuru yük gemisi satışında KDV istisnası uygulanacağı belirtildi. Ayrıca karar pulu ve ilgili KDV gibi ek giderlerin alıcıya ait olacağı ifade edildi.

TAŞITLAR YERİNDE İNCELENEBİLECEK

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, ihaleye çıkarılan taşıtlar yerinde görülebilecek. Ocean Blue isimli kuru yük gemisinin Milas–Güllük mevkiinde denizde bulunduğu, diğer deniz taşıtları ile kamyonun ise Yalıkavak Mahallesi Gökçebel mevkiindeki Yeddiemin Otoparkında incelenebileceği bildirildi.

Açıklamada, taşınırların ihale tarihindeki mevcut durumlarıyla satışa sunulacağı, bağlama kütüğü işlemleri ile teslim sonrası süreçlerden idarenin sorumlu olmayacağı vurgulandı. İhale şartnamesi ve ayrıntılı bilgilere ise Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü’nden mesai saatleri içinde ücretsiz olarak ulaşılabileceği ifade edildi.