Bodrum'u ayağa kaldıran katil Rus koca Türkiye'ye iade edildi! İlk sözleri 'suçsuzum' oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2023 yılında işlenen, Rus uyruklu Irina Dvizova ve 15 yaşındaki kızı Dayana Dvizova’nın öldürülüp sarp araziye atılmasıyla ilgili davada, kırmızı bültenle aranan ve Almanya’da yakalanan eski eş, paralı asker Andrej Kuslevic, Türkiye’ye iade edilerek tutuklandı.

CİNAYETİN PERDE ARKASI

Bodrum'daki olay, 23 Kasım 2023 tarihinde Irina Dvizova ve kızından haber alınamaması üzerine Konacık'taki evlerine giren yakınlarının kan izlerine rastlamasıyla ortaya çıktı. Başlatılan soruşturma sonucunda anne ve kızın cansız bedenleri, 28 Kasım'da İçmeler mevkisindeki bir uçurumda çarşafa sarılı halde bulundu.

Yapılan detaylı incelemelerde cinayete dair kan donduran ayrıntılar gün yüzüne çıktı. İncelemelere göre anne Irina Dvizova 3 mermiyle, 15 yaşındaki kızı Dayana ise 2 mermiyle vurularak öldürüldü. Cinayetin temel nedeninin, çift arasında 5 yaşındaki oğullarının velayeti üzerine süregelen şiddetli husumet olduğu saptandı. Ayrıca zanlı Kuslevic'in cinayet sonrasında evde yaklaşık 4,5 saat kalarak delilleri temizlediği, cesetleri eski eşinin aracının bagajına yükleyip uçuruma attığı ve ardından küçük oğlunu da yanına alarak Litvanya üzerinden yurt dışına kaçtığı belirlendi.

İLK İFADESİNDE SUÇLAMALARI REDDETTİ

Almanya'dan iade edildikten sonra İstanbul Havalimanı’nda SEGBİS aracılığıyla hakim karşısına çıkan Kuslevic, tüm suçlamaları reddederek kendini savundu:

"Eski eşim beni, ortak oğlumuzu geçici olarak yanıma almam için arayıp, yanına çağırdı. 20 Kasım 2023’te araçla Türkiye’ye geldim ardından Bodrum’a gittim. Birkaç gün Bodrum’da zaman geçirdim. Ara sıra da oğlumu görmek için Irina’nın evine gittim. Oğlumun pasaport süresi geçtiği için Ankara'daki Litvanya Başkonsolosluğu'ndan randevu aldım. Türkiye'ye geldiğim aracı da yer olarak uygun olduğu için tekrar geldiğimde kullanmak üzere Bodrum'da kaldığım otoparka bıraktım. Irina aracını verip, 'Bu arabayla Ankara'ya kadar gidin, arabayı da Ankara Havalimanı'nda bırakın' dedi. Ayın 23’ünde oğlumla birlikte Irina'nın aracıyla Ankara'ya gittik. Pasaportun ne zaman hazır olacağını bilmediğim için Viyana ve Frankfurt'a iki bilet aldım. Oğlumla 24 Kasım'da Litvanya Vilnius'a geldik. Oradan eski eşime telefon açıp, nasıl olduğunu sordum. Bana daha sonra döneceğini söyledi ve bir daha da aramadı. Suçsuz olduğuma eminim. Bir an önce bu durumun bitmesini istiyorum"

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, sanık Andrej Kuslevic hakkında iki ayrı suçtan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. İddianamede Kuslevic'in, "çocuğu veya beden ya da ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme" ve "boşandığı eşi kasten öldürme" suçlarını işlediği belirtiliyor.

Andrej Kuslevic'in, 1 Nisan'da görülecek duruşma için Bodrum'a getirileceği bildirildi.

DHA