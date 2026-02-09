Başkent'te vahşet! Cezaevinden 'izinli' çıkan erkek ailesini katletti

Başkent'te vahşet! Cezaevinden 'izinli' çıkan erkek ailesini katletti
Yayınlanma:
Ankara'da cezaevinden "izinli" çıkan Recep Cengiz (35), annesi Azize Cengiz (57) ve ilk eşinden olan kızı Azra Cengiz’i (8) birlikte yaşadıkları evde öldürdükten sonra aynı mahallede oturan boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz’i (28) tabancayla öldürdü. Recep Cengiz, daha sonra ise intihar etti.

Başkent'te yaşanan dehşet, adeta kan duracak vaziyette. Akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi 384'üncü Sokak'ta meydana gelen olayda, "cezaevinden izinli çıkan" Recep Cengiz, annesi Azize Cengiz’in evine gitti.

ANNESİ İLE KIZINI ÖLDÜRÜP, CANSIZ BEDENLERİNİ ARABAYA TAŞIDI

Burada bilinmeyen bir nedenle tartıştığı annesi ile yanında kalan ve ilk eşinden olan kızı Azra Cengiz’i tabanca ile vurdu.

Recep Cengiz, daha sonra annesi ve kızının cansız bedenlerini 35 ASA 769 plakalı hafif ticari araca koyarak aynı mahallede oturan boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz’in evin gitti.

EŞİNİN EVİNE KURYE KILIĞINDA GİTTİ

Recep Cengiz, iddiaya göre eşinin kapıyı açmayacağı endişesiyle kendisini kurye gibi göstererek başında kask ile zile bastı. Kapıyı açan eşini de tabancayla vuran Recep Cengiz, aynı silahla olay yerinde intihar etti.

İhbar üzerine iki ayrı adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenazeler Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türklere vize muafiyeti geldi: Balkanlar’dan sonra büyük sürpriz
Türklere vize kalktı
Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
Türkiye
Ülke girişinde yakalandı: Bulgaristan plakalı otomobilde 24 kilo skunk ele geçirildi
Ülke girişinde yakalandı: Bulgaristan plakalı otomobilde 24 kilo skunk ele geçirildi
Van’ın bazı ilçelerinde eğitime kar arası
Van’ın bazı ilçelerinde eğitime kar arası
Evinde otururken kamyonet çarptı: Yıkılan duvarın altında kaldı
Evinde otururken kamyonet çarptı: Yıkılan duvarın altında kaldı