İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti
İş dünyasının önemli isimlerinden Anadolu Grubu kurucularından ve Onursal Başkanı Kamil Yazıcı 97 yaşında yaşamını yitirdi.
ANADOLU GRUBU SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU
Yazıcının vefat haberi, Anadolu Grubu resmi X hesabı üzerinden yapılan paylaşımla duyuruldu.
Paylaşımda, "Grubumuzun kurucu ve Onursal Başkanlarından Sayın Kamil Yazıcı’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Değerli kurucumuza Allah’tan rahmet dileriz. Kaybımız büyük, acımız sonsuzdur." ifadeleri yer aldı.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
97 yaşında hayatını kaybeden iş insanı kamil Yazıcı'nın cenaze programı belli oldu.
Yazıcı, 11 Şubat Çarşamba günü Ataşehir'deki Mimar Sinan Camii'nde öğle namazında kılınacak cenaze namazının ardından, Maltepe İlçesi Yüzevler Mahellesi'nde bulunan Maltepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.
Cenaze törenine ailesi, yakınları ve sevenlerinin katılması bekleniyor. (DHA)