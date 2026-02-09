İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti

İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti
Yayınlanma:
İş dünyasının önemli isimlerinden Anadolu Grubu kurucularından ve Onursal Başkanı Kamil Yazıcı, 97 yaşında hayatını kaybetti.

İş dünyasının önemli isimlerinden Anadolu Grubu kurucularından ve Onursal Başkanı Kamil Yazıcı 97 yaşında yaşamını yitirdi.

ANADOLU GRUBU SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Yazıcının vefat haberi, Anadolu Grubu resmi X hesabı üzerinden yapılan paylaşımla duyuruldu.

Paylaşımda, "Grubumuzun kurucu ve Onursal Başkanlarından Sayın Kamil Yazıcı’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Değerli kurucumuza Allah’tan rahmet dileriz. Kaybımız büyük, acımız sonsuzdur." ifadeleri yer aldı.

kamil-yazici.png

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

97 yaşında hayatını kaybeden iş insanı kamil Yazıcı'nın cenaze programı belli oldu.

Yazıcı, 11 Şubat Çarşamba günü Ataşehir'deki Mimar Sinan Camii'nde öğle namazında kılınacak cenaze namazının ardından, Maltepe İlçesi Yüzevler Mahellesi'nde bulunan Maltepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Cenaze törenine ailesi, yakınları ve sevenlerinin katılması bekleniyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türklere vize muafiyeti geldi: Balkanlar’dan sonra büyük sürpriz
Türklere vize kalktı
Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
Türkiye
Ülke girişinde yakalandı: Bulgaristan plakalı otomobilde 24 kilo skunk ele geçirildi
Ülke girişinde yakalandı: Bulgaristan plakalı otomobilde 24 kilo skunk ele geçirildi
Van’ın bazı ilçelerinde eğitime kar arası
Van’ın bazı ilçelerinde eğitime kar arası
Evinde otururken kamyonet çarptı: Yıkılan duvarın altında kaldı
Evinde otururken kamyonet çarptı: Yıkılan duvarın altında kaldı