Ülke girişinde yakalandı: Bulgaristan plakalı otomobilde 24 kilo skunk ele geçirildi

Tekirdağ'da polisin durdurduğu Bulgaristan plakalı otomobilde yapılan aramada yakıt tüpü içine gizlenmiş 24 kilo 500 gram skunk bulundu. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polisin denetimine takılan Bulgaristan plakalı bir otomobilde, yakıt tüpü içine saklanmış 24 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda; Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

3 AY SÜREN TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Ekiplerin yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, Bulgaristan’dan gelecek bir otomobilde yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği belirlendi.

Ülkeye giriş yapan Bulgaristan plakalı otomobil, Edirne-İstanbul TEM Otoyolu üzerinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, aracın alt kısmında bulunan 5 yakıt tüpü içerisinde 24 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Araçta bulunan Bulgaristan uyruklu Dimitar D. (59) ile Slaveva D. (53) gözaltına alındı.

Van'da 60 kilo skunk ele geçirildiVan'da 60 kilo skunk ele geçirildi

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma devam ediyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

