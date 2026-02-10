Ülke girişinde yakalandı: Bulgaristan plakalı otomobilde 24 kilo skunk ele geçirildi
Tekirdağ'da polisin denetimine takılan Bulgaristan plakalı bir otomobilde, yakıt tüpü içine saklanmış 24 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda; Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
3 AY SÜREN TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP
Ekiplerin yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, Bulgaristan’dan gelecek bir otomobilde yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği belirlendi.
Ülkeye giriş yapan Bulgaristan plakalı otomobil, Edirne-İstanbul TEM Otoyolu üzerinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, aracın alt kısmında bulunan 5 yakıt tüpü içerisinde 24 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.
İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Araçta bulunan Bulgaristan uyruklu Dimitar D. (59) ile Slaveva D. (53) gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma devam ediyor. (DHA)