Van'da 60 kilo skunk ele geçirildi

Van'da uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe jandarma ekipleri, gelen ihbar üzerine Başkale ilçesine Oğulveren Mahallesi'ne operasyon düzenledi.

Onlarca kilo uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltında

ARAZİDE 60 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu arama köpeğinin de destek verdiği operasyonda, araziye gizlenmiş 60 kilo skunk ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu ile ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.