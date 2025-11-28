Onlarca kilo uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltında

Onlarca kilo uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltında
Yayınlanma:
İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda 25 kilo 225 gram skunk ve 28 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Alan ekipleri, Karabağlar Yunus Emre Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapılacağı yönünde gelen ihbar üzerine operasyon düzenledi.

Uyuşturucu için evlerinde iklimlendirme sistemi kurdularUyuşturucu için evlerinde iklimlendirme sistemi kurdular

4236 Sokak'ta takip edilen 35 AUL 895 ve 35 T 6459 plakalı iki aracı durduran ekipler, mahkeme kararıyla arama yaptı. 35 AUL 895 plakalı araçta suç unsuruna rastlanmazken, sürücüsü M.K.'nın üzerinde 28 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

35 T 6459 plakalı diğer araçta yapılan aramada ise 2 parça halinde toplam 9 kilo 600 gram skunk, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 32 bin 950 lira para ve 2 milyon 500 bin lira değerinde bir senet bulundu.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Araçtaki Ş.K., O.T. ve Y.T. gözaltına alındı. Gözaltındaki Ş.K.'nın ifadesi doğrultusunda Konak ilçesi Selçuk Mahallesi'nde bir adreste daha arama yapıldı. 662 Sokak'taki evde yapılan aramada ise 22 parça halinde toplam 15 kilo 625 gram skunk ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Türkiye
Böcek ailesi soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı
Böcek ailesi soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu: 3 yaralı! Daha önce 5 kez alkollü araç kullanmaktan işlem görmüş
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu: 3 yaralı! Daha önce 5 kez alkollü araç kullanmaktan işlem görmüş