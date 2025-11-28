Uyuşturucu için evlerinde iklimlendirme sistemi kurdular

Uyuşturucu için evlerinde iklimlendirme sistemi kurdular
Yayınlanma:
Eskişehir’de 3 farklı eve düzenlenen operasyonda, iklimlendirme sistemi kurulup uyuşturucu imal edildiği belirlendi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Odunpazarı ilçesindeki 3 farklı evde iklimlendirme sistemi kurularak uyuşturucu imal edildiği ihbarı alındı.

İhbar üzerine takibe Jandarma tarafından takibe alınan 3 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

evlerinde-iklimlendirme-sistemi-kurup.jpg

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda 84 gram esrar, 9 kök kenevir bitkisi, 18 parça iklimlendirme malzemesi ve bitki besin maddeleri ele geçirildi.

evde-iklimlendirme-sistemi-kurup.jpg

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

