Uyuşturucu için evlerinde iklimlendirme sistemi kurdular
Yayınlanma:
Eskişehir’de 3 farklı eve düzenlenen operasyonda, iklimlendirme sistemi kurulup uyuşturucu imal edildiği belirlendi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Odunpazarı ilçesindeki 3 farklı evde iklimlendirme sistemi kurularak uyuşturucu imal edildiği ihbarı alındı.
İhbar üzerine takibe Jandarma tarafından takibe alınan 3 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.
Esenyurt'ta narkotik operasyonu: 178 kilo uyuşturucu ele geçirildi
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Aramalarda 84 gram esrar, 9 kök kenevir bitkisi, 18 parça iklimlendirme malzemesi ve bitki besin maddeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Soruşturma sürüyor.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)