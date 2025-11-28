Esenyurt'ta narkotik operasyonu: 178 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde Esenyurt’ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında tespit edilen iki ayrı ikamet adresi ve bir araçta detaylı aramalar yapıldı.

Gerçekleştirilen aramalarda piyasaya sürülmek üzere hazırlanan yüksek miktarda uyuşturucu madde bulundu. Emniyetin paylaştığı verilere göre ele geçirilen maddeler şunlar:

149 kilo 450 gram sıvı metamfetamin,

29 kilo 350 gram kristal metamfetamin,

15 kilogram ara kimyasal madde.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon sonucunda uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli şahıs, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Açıklamada, "Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Gençlerimizin geleceğini çaldırmayacağız" ifadelerine yer verildi.