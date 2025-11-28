Esenyurt'ta narkotik operasyonu: 178 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Esenyurt'ta narkotik operasyonu: 178 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yayınlanma:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt ilçesinde düzenlediği operasyonun detaylarını paylaştı. Narkotik birimlerince gerçekleştirilen çalışmalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili şüpheliler yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde Esenyurt’ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında tespit edilen iki ayrı ikamet adresi ve bir araçta detaylı aramalar yapıldı.

Gerçekleştirilen aramalarda piyasaya sürülmek üzere hazırlanan yüksek miktarda uyuşturucu madde bulundu. Emniyetin paylaştığı verilere göre ele geçirilen maddeler şunlar:

  • 149 kilo 450 gram sıvı metamfetamin,
  • 29 kilo 350 gram kristal metamfetamin,
  • 15 kilogram ara kimyasal madde.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon sonucunda uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli şahıs, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da 'huzur' uygulaması: 1022 gözaltı!İstanbul'da 'huzur' uygulaması: 1022 gözaltı!

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Açıklamada, "Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Gençlerimizin geleceğini çaldırmayacağız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
Türkiye
Tahir Elçi 10. ölüm yıl dönümünde anılıyor
Tahir Elçi 10. ölüm yıl dönümünde anılıyor
Çanakkale'de şehidi Mehmet Çavuş’un tüyleri diken diken eden mesajı ortaya çıktı
Çanakkale'de şehidi Mehmet Çavuş’un tüyleri diken diken eden mesajı ortaya çıktı
Son dakika | Saraçhane eylemleri davasında 87 beraat kararı
Son dakika | Saraçhane eylemleri davasında 87 beraat kararı