İstanbul'da 'huzur' uygulaması: 1022 gözaltı!

İstanbul'da 'huzur' uygulaması: 1022 gözaltı!
Yayınlanma:
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulamasında, aralarında çeşitli suçlardan aranan 528 şüphelinin de bulunduğu toplam 1022 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün düzenlenen kapsamlı "Huzur İstanbul" uygulaması, kent genelinde gerçekleştirildi. Uygulama, sabit yol uygulaması ve umuma açık yerlere yönelik denetimler olmak üzere iki aşamada yapıldı.

İlk aşama olan 20.00-22.00 saatlerinde 209 noktada 1425 personel görev aldı. Bu çalışmalara bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi. İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatleri arasında 1271 personelin katılımıyla umuma açık yerlerde denetimler yapıldı.

Borsa'da 'manipülasyon' operasyonu: 6 kişi gözaltındaBorsa'da 'manipülasyon' operasyonu: 6 kişi gözaltında

SUÇLULARA BÜYÜK DARBE

Uygulama kapsamında toplam 363 bin 329 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Yapılan sorgulamalar sonucunda, aralarında çeşitli suçlardan aranan 528 şüphelinin de bulunduğu toplam 1022 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde ele geçirilen suç unsurları arasında 26 ruhsatsız ve 3 kurusıkı tabanca, 10 tüfek, 58 fişek, 1052 gram uyuşturucu madde ve 11 uyuşturucu hap yer aldı. Ayrıca uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen 7 bin 520 lira ve 100 avroya el konuldu.

Ekiplerce gerçekleştirilen denetimlerde 190 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

TRAFİK CEZALARI KESİLDİ

Trafik denetimleri kapsamında ise 38 bin 206 araç ile 273 motosiklet kontrol edildi. Toplam 2 bin 571 araç ve motosiklet ile 8 sürücüye işlem uygulanırken, 6 araç trafikten menedildi. Denetimler sonucunda kesilen toplam trafik cezası miktarı ise 534 bin 766 lira oldu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
Türkiye
Tahir Elçi 10. ölüm yıl dönümünde anılıyor
Tahir Elçi 10. ölüm yıl dönümünde anılıyor
Çanakkale'de şehidi Mehmet Çavuş’un tüyleri diken diken eden mesajı ortaya çıktı
Çanakkale'de şehidi Mehmet Çavuş’un tüyleri diken diken eden mesajı ortaya çıktı
Son dakika | Saraçhane eylemleri davasında 87 beraat kararı
Son dakika | Saraçhane eylemleri davasında 87 beraat kararı