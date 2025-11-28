İstanbul'da 'huzur' uygulaması: 1022 gözaltı!

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün düzenlenen kapsamlı "Huzur İstanbul" uygulaması, kent genelinde gerçekleştirildi. Uygulama, sabit yol uygulaması ve umuma açık yerlere yönelik denetimler olmak üzere iki aşamada yapıldı.

İlk aşama olan 20.00-22.00 saatlerinde 209 noktada 1425 personel görev aldı. Bu çalışmalara bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi. İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatleri arasında 1271 personelin katılımıyla umuma açık yerlerde denetimler yapıldı.

SUÇLULARA BÜYÜK DARBE

Uygulama kapsamında toplam 363 bin 329 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Yapılan sorgulamalar sonucunda, aralarında çeşitli suçlardan aranan 528 şüphelinin de bulunduğu toplam 1022 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde ele geçirilen suç unsurları arasında 26 ruhsatsız ve 3 kurusıkı tabanca, 10 tüfek, 58 fişek, 1052 gram uyuşturucu madde ve 11 uyuşturucu hap yer aldı. Ayrıca uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen 7 bin 520 lira ve 100 avroya el konuldu.

Ekiplerce gerçekleştirilen denetimlerde 190 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

TRAFİK CEZALARI KESİLDİ

Trafik denetimleri kapsamında ise 38 bin 206 araç ile 273 motosiklet kontrol edildi. Toplam 2 bin 571 araç ve motosiklet ile 8 sürücüye işlem uygulanırken, 6 araç trafikten menedildi. Denetimler sonucunda kesilen toplam trafik cezası miktarı ise 534 bin 766 lira oldu.