Kümes kümes gezip tavuk çalan şüpheli tutuklandı: Hırsızlık anları kamerada

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Korkut Ata ve Mevlana mahallelerinde farklı adreslerde bulunan 4 kümesten toplam 9 tavuğun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Böyle hırsızlık görülmedi: Hayvanları ceplediler!

TAVUK HIRSIZI EVİNE DÜZENLENEN BASKINLA YAKALANDI

Tavukları çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık şüphelisinin S.G. olduğu belirledi. Polis ekipleri S.G.'yi evine düzenlediği baskında gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şüphelinin 4 farklı adreste meydana gelen hırsızlık olaylarında; 3 adet köy tavuğu, 4 adet mavi yumurtlayan cins tavuk, 2 adet beyaz tavuk ile 1 adet kask çaldığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.