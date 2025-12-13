Gülşah Durbay’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Gülşah Durbay’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama!
Yayınlanma:
Manisa'da kolon kanserine yakalandığı için hastaneye kaldırılan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın destek tedavisinin yapılmakta olduğu ancak hayati riskinin sürdüğü duyuruldu.

Manisa Şehir Hastanesi’nden yapılan açıklamada, kolon kanseri nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın solunum cihazına bağlı olarak takip edildiği ve hayati riskinin devam ettiği bildirildi.

Gülşah Durbay için hastaneden yeni açıklama

Durbay, kolon kanseri tedavisi gördüğü sırada gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı.

HAYATİ RİSKİ SÜRÜYOR

Manisa Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren Durbay’ın, klinik durumu ağırlaştı ve entübe edildi. Manisa Şehir Hastanesi’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakımda takip edilen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın destek tedavileri devam etmekte olup, hayati riski sürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

