Borsa'da 'manipülasyon' operasyonu: 6 kişi gözaltında

Yayınlanma:
Bir sanayi şirketinin hisse senetlerinde yapay fiyat hareketleri oluşturduğu belirlenen kişilere yönelik iki ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul ve Diyarbakır’da, bir sanayi şirketinin hisse senetlerinde yapay fiyat hareketleri oluşturarak yatırımcıları zarara uğrattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI YAPILARAK YAPAY ARTIŞ VEYA DÜŞÜŞLERE SEBEBİYET VERİLMİŞ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun raporlarında, ilgili şirketin pay piyasasında olağan dışı fiyat ve işlem hacmi dalgalanmaları görüldüğü, sosyal medya üzerinden yapılan yönlendirici paylaşımlarla hisselerde yapay yükseliş veya düşüşler oluşturulduğu belirtildi.

Bu yöntemle piyasada manipülasyon yapıldığı ve bazı yatırımcıların zarara uğratıldığı tespit edildi.

Soruşturma doğrultusunda İstanbul ve Diyarbakır’da belirlenen adreslere sabah saatlerinde baskın yapıldı. Yakalanan 6 şüpheli, emniyete götürülerek işlemlere başlandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

