Van’ın bazı ilçelerinde eğitime kar arası

Yayınlanma:
Van'ın Özalp, Muradiye, Çaldıran ve Saray ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle, 10 Şubat Salı günü tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Van'ın dört ilçesinde etkili olan şiddetli kış koşulları nedeniyle eğitim faaliyetleri durduruldu. Özalp, Muradiye, Çaldıran ve Saray ilçelerinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis hayatı olumsuz etkiledi. Kaymakamlıklar tarafından yapılan ortak tatil açıklamasında bazı kamu personelinin de hava koşulları kapsamında izinli sayılacağı kaydedildi.

KAR YAĞIŞI NEDENİYLE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

İlçe kaymakamlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada, kararın gerekçesi olarak “Etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10.02.2026 Salı günü (yarın) ilçelerimizin genelinde resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir" duyurusu yapıldı.

BAZI PERSONEL İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Aynı açıklamada, belirli personel grupları için de idari izin kararı alındığı bildirildi. Buna göre, engelli, kronik hasta, hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

İLÇE KAYMAKAMLIKLARINDAN ORTAK AÇIKLAMA

Okulların tatil edildiği ve bazı kamu personelinin izinli sayılacağının belirtildiği 4 ilçenin kaymakamlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10.02.2026 Salı günü (yarın) ilçelerimizin genelinde resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, kronik hasta, hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu bulunan anneler idari izinli sayılacaktır.”

Kaynak:DHA

