Meteoroloji’den uyarılar gelmişti: İstanbul’da kar yağışı başladı

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından akşam saatlerinden itibaren kuzeydeki ilçelerde ve yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı görülmeye başlandı.

YAĞIŞ AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLADI

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte akşam saatlerinde başlayan yağış, özellikle Avrupa Yakası'nda belirgin hale geldi. Yağışın gece saatlerinde de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

AVRUPA YAKASI'NDAKİ İLÇELER ETKİLENDİ

Yağıştan en çok etkilenen ilçeler arasında Silivri, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Sultangazi bulunuyor. Bu bölgelerde hafif ve yer yer sulu kar şeklinde gözlemlenen yağış, yüksek kesimlerde daha yoğun olarak kendini gösteriyor.

TRAFİKTE YAVAŞLAMA UYARISI

Yağışa bağlı olarak görüş mesafesinin azalması ve yolların kayganlaşması, sürücüleri tedbir almaya zorluyor. Trafikte araçların hızını düşürmesi ve takip mesafesini artırması öneriliyor. İlgili ekipler, olası olumsuzluklara karşı yollarda önlem almak için hazır bulunuyor.