Meteoroloji’den uyarılar gelmişti: İstanbul’da kar yağışı başladı

Meteoroloji’den uyarılar gelmişti: İstanbul’da kar yağışı başladı
Yayınlanma:
İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerindeki bazı ilçelerde hafif kar yağışı etkili olmaya başladı. Yağış, görüş mesafesini düşürürken yolların kayganlaşmasına neden oldu.

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından akşam saatlerinden itibaren kuzeydeki ilçelerde ve yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı görülmeye başlandı.

YAĞIŞ AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLADI

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte akşam saatlerinde başlayan yağış, özellikle Avrupa Yakası'nda belirgin hale geldi. Yağışın gece saatlerinde de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardıİstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı

AVRUPA YAKASI'NDAKİ İLÇELER ETKİLENDİ

Yağıştan en çok etkilenen ilçeler arasında Silivri, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Sultangazi bulunuyor. Bu bölgelerde hafif ve yer yer sulu kar şeklinde gözlemlenen yağış, yüksek kesimlerde daha yoğun olarak kendini gösteriyor.

Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...

TRAFİKTE YAVAŞLAMA UYARISI

Yağışa bağlı olarak görüş mesafesinin azalması ve yolların kayganlaşması, sürücüleri tedbir almaya zorluyor. Trafikte araçların hızını düşürmesi ve takip mesafesini artırması öneriliyor. İlgili ekipler, olası olumsuzluklara karşı yollarda önlem almak için hazır bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Kediniz yemek yerken gözlerini kapatıyorsa bir bildiği var!
Kediniz yemek yerken gözlerini kapatıyorsa bir bildiği var!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
Türkiye
Mükremin Gezgin uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Mükremin Gezgin uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Asi Nehri’ne düştüğü iddia edildi: Arama çalışması başlatıldı
Asi Nehri’ne düştüğü iddia edildi: Arama çalışması başlatıldı
Palandöken'de kayakçılara denetim şoku: 228 bin 958 TL idari para cezası uygulandı
Palandöken'de kayakçılara denetim şoku: 228 bin 958 TL idari para cezası uygulandı