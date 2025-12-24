Küflü peynir ve böcekli ekmek 'meslek ahlakına aykırı' sayılmadı

Süreç, TCDD’nin 7 Nisan 2025 tarihinde düzenlediği ihale ile başladı. "31 Aralık 2027’ye kadar Tren Üzerinde Görev Yapan Personele Kumanya Paketi Temini ve Dağıtımı Hizmet Alımı İşi" başlığıyla açılan ihaleye çeşitli firmalar katıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ihalenin, 773 milyon 846 bin TL teklif veren Özata Gıda Şirketi’ne verildiği açıklandı. Ancak ihaleye katılan bir diğer firma olan S.. Yemek Şirketi, en avantajlı teklifi sunmalarına rağmen haksız yere elendiklerini savunarak konuyu yargıya taşıdı.

TCDD'NİN KABARIK "KUSUR" LİSTESİ: KÜFLÜ PEYNİRDEN BÖCEKLİ EKMEĞE

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre TCDD yönetimi, söz konusu şirketin ihale dışı bırakılmasına gerekçe olarak geçmiş yıllarda yaşanan bir dizi olumsuzluğu ve hijyen ihlalini mahkemeye sundu. İdarenin savunmasında, şirketin "meslek ahlakına aykırı" bulunduğu belirtilerek şu tespitlere yer verildi:

2020 Tavşanlı: Paket içerisinden küflü peynir çıkması.

2021 Kayseri: Kumanya dağıtım personelinin uygunsuz davranışlar sergilemesi.

2023 Eskişehir: Şirketin dağıtım yerini su basması ve buna karşı gerekli tedbirlerin alınmaması.

2024 Kapıkule: Eksik ürün teslimatı yapılması.

2024 Adana: Ekmek içerisinden hamam böceği ayağı çıkması.

Genel: Başka bir kentte kaşar peynirinin bozuk olması, Sivas’ta ise ton balığı ve zeytinin tadının bozuk olduğunun tespit edilmesi.

TCDD, şirketin sunduğu gıda malzemelerinin şartname kalitesine uygun olmadığını ve bu gerekçelerle teklifin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin ikinci en iyi teklifi veren Özata Gıda üzerinde bırakıldığını savundu.

TCDD'de iptal edilen ihale geri döndü! 125 Milyon Euro'luk Soru İşareti

MAHKEME "HUKUKA AYKIRI" DEDİ

Şirketin itirazını değerlendiren Ankara 8. İdare Mahkemesi, 30 Ekim 2025 tarihinde kararını açıkladı. Mahkeme, davacı S.. Yemek Şirketi’nin teklifinin "iş ve meslek ahlakına aykırılık" gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasını hukuka uygun bulmadı.

Mahkeme heyeti, TCDD’nin sunduğu gerekçelerin şirketin bu ihaleden menedilmesi için yeterli hukuki zemini oluşturmadığına hükmederek, S.. Yemek Şirketi’nin teklifinin yeniden değerlendirmeye alınması yönünde "düzeltici işlem" uygulanmasına karar verdi. Bu kararla birlikte ihale süreci yeni bir boyut kazanmış oldu.