İstanbul Valiliği soğuk hava için uyardı: Sokakta kalanlar için 112 çağrısı
İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkisini şiddetlendiren soğuk hava dalgası nedeniyle vatandaşlara yönelik acil bir çağrı yayımladı. Vali Gül, mevcut hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğünü ve hafta sonunda bu değerlerin daha da gerilemesinin beklendiğini açıkladı.
BARINACAK YERİ OLMAYANLAR İÇİN ÇALIŞMA
Yapılan açıklamada, özellikle barınacak yeri olmayan vatandaşlar için kamu kurumlarınca yürütülen çalışmalara vurgu yapıldı. Vali Gül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordineli şekilde sürdürülen bu faaliyetler kapsamında, ihtiyaç sahiplerine destek verildiğini ifade etti.
Kıymetli İstanbullu Hemşehrilerimiz lütfen dikkat!— Davut GÜL (@gul_davut) December 26, 2025
'112'YE BİLDİRİN'
Soğuk havanın etkili olacağı önümüzdeki günlerde tüm İstanbullulara çağrı yapan Vali Gül, açıkta kalmış kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi. Bu konudaki resmi açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan Gül'ün mesajı şöyle:
"Kıymetli İstanbullu Hemşehrilerimiz lütfen dikkat! Şu anda İstanbul’da hava sıcaklığı 4 dereceye düştü. Hafta sonu daha da düşmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği olarak bimekan insanlarımızı yılın 365 günü sokakta bırakmıyor, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’mızın destekleriyle uygun tesislerde misafir ediyoruz. Hava sıcaklıklarının düştüğü bugünlerde İstanbullulardan, sokakta kalan insanlarımızı 112’yi arayarak bizlere bildirmeleri hususunda daha da hassas olmalarını rica ediyoruz. Amacımız, hiç kimseyi soğuk kış akşamlarında da açıkta bırakmamak."