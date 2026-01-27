Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde

Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Yayınlanma:
Google’ın 'Mikrodalga' sorusu sosyal medyada gündem oldu. Sorunun, adayların yaratıcılık ve problem çözme becerilerini ölçmeyi amaçladığı ve tek doğru cevabının olmadığı öğrenildi.

Teknoloji devi Google, iş mülakatlarında adaylara yönelttiği sıra dışı bir soru ile sosyal medyada dikkat çekti. Sorunun, adayların yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini ölçmeyi amaçladığı öğrenildi.

Mülakat sorusu şu şekilde: Bir mikrodalganın içine sığacak kadar küçüldün. İçeride kapak kapalıyken mikrodalga çalışmaya başladı. Ne yaparsın?

Sosyal medyada yayılan yanıtlar genellikle mizahi ve yaratıcı yaklaşımlar içerdi. Bazı kullanıcılar “mikrodalganın kapağını ittirip çıkarırım” veya “dönen tabladan uzak dururum” gibi cevaplar verdi.

GOOGLE'IN 'MİKRODALGA' SORUSUNUN CEVABI NE?

Uzmanlar, bu tür soruların teknik bilgi yerine adayların beklenmedik durumlarda nasıl düşündüğünü ve strateji geliştirdiğini ölçmeyi hedeflediğini belirtti. Yani sorunun tek bir doğru cevabı yok. Önemli olan adayın yaklaşım biçimi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
Dünya
Avusturya’da çocuklara sosyal medya yasağı gündemde
Avusturya’da çocuklara sosyal medya yasağı gündemde
Çin ve Rusya savunma bakanları görüştü
Çin ve Rusya savunma bakanları görüştü
Turizm bölgesinde pirana dehşeti: 10 Yaralı
Turizm bölgesinde pirana dehşeti: 10 Yaralı