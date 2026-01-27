Teknoloji devi Google, iş mülakatlarında adaylara yönelttiği sıra dışı bir soru ile sosyal medyada dikkat çekti. Sorunun, adayların yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini ölçmeyi amaçladığı öğrenildi.

Mülakat sorusu şu şekilde: Bir mikrodalganın içine sığacak kadar küçüldün. İçeride kapak kapalıyken mikrodalga çalışmaya başladı. Ne yaparsın?

Sosyal medyada yayılan yanıtlar genellikle mizahi ve yaratıcı yaklaşımlar içerdi. Bazı kullanıcılar “mikrodalganın kapağını ittirip çıkarırım” veya “dönen tabladan uzak dururum” gibi cevaplar verdi.

GOOGLE'IN 'MİKRODALGA' SORUSUNUN CEVABI NE?

Uzmanlar, bu tür soruların teknik bilgi yerine adayların beklenmedik durumlarda nasıl düşündüğünü ve strateji geliştirdiğini ölçmeyi hedeflediğini belirtti. Yani sorunun tek bir doğru cevabı yok. Önemli olan adayın yaklaşım biçimi.