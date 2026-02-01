Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler

Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Yayınlanma:
Sulak alanlarda yapılan kış ortası sayımında, aralarında flamingo ve gri balıkçılın da bulunduğu 287 bin 254 su kuşu gözlemlendi. Türkiye’nin önemli göç rotaları üzerinde yer alan bu alanlarda konaklayan kuşların, Belen Geçidi üzerinden Afrika’ya doğru yolculuklarına devam edeceği belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki sulak alanlar, aralarında flamingo, gri balıkçıl, kervan çulluğu, tarakdiş, kaşıkçı, sumru ve alaca yalıçapkınının da bulunduğu çok sayıda türün uğrak yeri olmaya devam ediyor.

Sulak alanlarda her yıl Avrupa, Kuzey Afrika, Arap Yarımadası ve Asya'nın batısının içinde bulunduğu "Batı Palearktik" olarak isimlendirilen bölgeyle eş zamanlı su kuşu sayımı yapılıyor.

turkiyede-287-bin-254-tane-sayildi-afrikaya-gidecekler-2.jpg

Bu kapsamda Adana, Hatay, Mersin, Kayseri, Osmaniye ve Niğde'de yapılan kış ortası sayımında, 74 türden 287 bin 254 su kuşu gözlemlendi.

14 RAMSAR ALANINDAN 4'Ü BURADA

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Faruk Atmaca, sorumluluk sahalarının sulak alanlar konusunda zengin olduğunu belirtti.

turkiyede-287-bin-254-tane-sayildi-afrikaya-gidecekler-3.jpg

Türkiye'deki uluslararası öneme sahip 14 Ramsar alanından 4'ünün bölgelerinde olduğunu ifade eden Atmaca, şöyle dedi:

"Bu alanda çalışmalarımızın önemi ve ağırlığı da artmaktadır. Ulusal haiz sulak alanlarımız da bulunmaktadır. Buraların korunması, sürdürülebilir yönetimi ve izlenmesi çalışmalarını ana görev faaliyetlerimizden birisi olarak sürdürmekteyiz."

turkiyede-287-bin-254-tane-sayildi-afrikaya-gidecekler-4.jpg

"ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK DAHA BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR"

Atmaca, sulak alanların biyolojik çeşitlilik açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Tropikal ormanlardan sonra biyolojik çeşitliliğin en zengin olduğu ekosistemler sulak alan ekosistemleridir. Ülkemiz için çok daha büyük önem arz ediyor çünkü sulak alanlar göçmen kuşların çok önemli üreme ve barınma alanlarıdır." ifadelerini kullandı.

turkiyede-287-bin-254-tane-sayildi-afrikaya-gidecekler-5.jpg

Ankara'da daire fiyatına güvercin! 7 milyona kadar çıkıyorAnkara'da daire fiyatına güvercin!

"AFRİKA'YA DOĞRU GEÇMEKTEDİR"

Türkiye'nin, iki önemli kuş göç yolunda olduğunu ifade eden Atmaca, "Bu göç yolları, Bölge Müdürlüğümüz üzerinden geçip Belen geçidinden Afrika'ya doğru geçmektedir. Sulak alanlarımız, göçmen kuşların uzun soluklu yolculuklarında önemli mola noktasıdır. Buraların korunması bu açıdan da çok büyük önem arz ediyor." şeklinde konuştu.

turkiyede-287-bin-254-tane-sayildi-afrikaya-gidecekler-6.jpg

Son verilere göre Türkiye'de 503 kuş türü bulunduğunu belirten Atmaca, bu yıl sorumluluk alanlarında gerçekleştirdikleri kış ortası su kuşu sayımında 74 türde 287 bin 254 kuş saydıklarını bildirdi.

Atmaca, Birleşmiş Milletler kararıyla 2 Şubat'ın Dünya Sulak Alanlar Günü olarak kutlandığını da belirtti.

Kaynak:AA

TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
Türkiye
CHP'nin 86. eylem adresi Çorum! Millet alana akın etti
CHP'nin 86. eylem adresi Çorum! Millet alana akın etti
Kanser tedavisinde çok etkili: Dünyada en çok Türkiye’de çıkıyor
Kanser tedavisinde çok etkili: Dünyada en çok Türkiye’de çıkıyor
Trakya için ‘kar yağışı’ uyarısı
Trakya için ‘kar yağışı’ uyarısı