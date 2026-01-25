Ankara'da daire fiyatına güvercin! 7 milyona kadar çıkıyor

Ankara'da daire fiyatına güvercin! 7 milyona kadar çıkıyor
Ankara’da düzenlenen 24. Uluslararası Şebap Güvercin Festivali’nde sergilenen güvercinler büyük ilgi gördü. Güzellikleri ve özellikleriyle dikkat çeken şebap güvercinlerine 20 bin liradan başlayıp 7 milyon liraya kadar değer biçildi.

Ankara'da düzenlenen 24. Uluslararası Şebap Güvercin Festivali’nde 330 güvercin görücüye çıktı. Güvercinler; kafa rengi, ayak yapısı, pul, göğüs rengi, kuyruk ve fiziki duruşları göz önünde bulundurularak hakemler tarafından değerlendirildi.

Miski, abalı miski, kürenk, çakmaklı, abalı çakmaklı, gök ve Arap cinsi güvercinlerin yarıştığı festivale; Türkiye’nin farklı illerinin yanı sıra Almanya, Fransa, Hollanda ve Suudi Arabistan’dan çok sayıda güvercin tutkunu katıldı.

ankarada-daire-fiyatina-guvercin-7-milyona-kadar-cikiyor-2.jpg

En güzel güvercinlerin seçildiği yarışmanın sonunda dereceye giren kuşların sahiplerine ödülleri takdim edildi. Güvercinlerin piyasa değerlerinin ise 20 bin liradan başlayıp 7 milyon liraya kadar çıktığı ifade edildi.

ankarada-daire-fiyatina-guvercin-7-milyona-kadar-cikiyor-3.jpg

AVRUPA VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN YOĞUN İLGİ

Şebap Güvercin Federasyonu Başkanı Necati Budak, festivali her yıl düzenlemeye özen gösterdiklerini vurgulayarak, şebap güvercinlerinin dünya genelinde en ilgi uyandıran ırklar arasında yer aldığını dile getirdi.

Bu ırkı daha yakından tanıtmak amacıyla Avrupa ülkeleri ile Suudi Arabistan’dan çok sayıda güvercin tutkununu festival kapsamında misafir ettiklerini belirtti.

ankarada-daire-fiyatina-guvercin-7-milyona-kadar-cikiyor-5.jpg

"DAİRE FİYATI VERİP DE ALAN VAR"

Budak, şu ifadeleri kullandı:

  • "Irkımız, merakla ve zevkle beslediğimiz bir ırk. Bu kuşlar bizim için manken sıfatında. Masaya attığımız zaman keyif ve haz veren kuş türü.
  • Şu anda 330 kuş yarışıyor. Kış şartları olduğu için katılan kuş sayısı biraz az oldu. Ama festivalimize katılım sayısı çok yüksek. Her kuşun ayrı bir özelliği var. Bugün burada kuşlarımızın hepsi yarıştı. Şampiyonlar hakemlerimiz tarafından belirlendi.
  • Kuşlarımızda renk ve fizik çok önemli. Ödül olarak ilk 5'e girenlere kupa veriyoruz. Kuşların değer fiyatları değişiyor. 5-10 bin TL'ye de daire fiyatına da güvercinler var. Yani bugün bir daire 6-7 milyon lira ise kuşun değeri bu noktaya kadar çıkıyor.
  • Bunun meraklısı da var, daire fiyatı verip de alan var. Bu Türkiye'ye özgü bir şey değil, Türkiye sınırlarını da aşmış durumda."

ankarada-daire-fiyatina-guvercin-7-milyona-kadar-cikiyor-6.jpg

