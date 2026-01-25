Ankara'da daire fiyatına güvercin! 7 milyona kadar çıkıyor

Ankara'da düzenlenen 24. Uluslararası Şebap Güvercin Festivali’nde 330 güvercin görücüye çıktı. Güvercinler; kafa rengi, ayak yapısı, pul, göğüs rengi, kuyruk ve fiziki duruşları göz önünde bulundurularak hakemler tarafından değerlendirildi.

Miski, abalı miski, kürenk, çakmaklı, abalı çakmaklı, gök ve Arap cinsi güvercinlerin yarıştığı festivale; Türkiye’nin farklı illerinin yanı sıra Almanya, Fransa, Hollanda ve Suudi Arabistan’dan çok sayıda güvercin tutkunu katıldı.

En güzel güvercinlerin seçildiği yarışmanın sonunda dereceye giren kuşların sahiplerine ödülleri takdim edildi. Güvercinlerin piyasa değerlerinin ise 20 bin liradan başlayıp 7 milyon liraya kadar çıktığı ifade edildi.

AVRUPA VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN YOĞUN İLGİ

Şebap Güvercin Federasyonu Başkanı Necati Budak, festivali her yıl düzenlemeye özen gösterdiklerini vurgulayarak, şebap güvercinlerinin dünya genelinde en ilgi uyandıran ırklar arasında yer aldığını dile getirdi.

Bu ırkı daha yakından tanıtmak amacıyla Avrupa ülkeleri ile Suudi Arabistan’dan çok sayıda güvercin tutkununu festival kapsamında misafir ettiklerini belirtti.

"DAİRE FİYATI VERİP DE ALAN VAR"

Budak, şu ifadeleri kullandı: