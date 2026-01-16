Çıplak elle domuz yakalayan Sinoplu'ya 15 bin lira ceza

Erfelek ilçesine aracıyla seyir halinde olan Şenel Yılmaz, yolda domuz sürüsü ile karşılaştı. Araçtan inen Yılmaz, sürüden bir yavruyu kovalayıp, eliyle yakaladı. Daha sonra domuz yavrusunu salan Yılmaz'ın cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri, sanal medyada yayıldı.

Önüne çıkan yaban domuzunu eliyle yakalamıştı: Dünyada gündem olan sürücü ilk kez konuştu

14 BİN 911 LİRA CEZA KESİLDİ

Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de inceleme başlattı. Yaban hayvanı yakalayıp, sürüden ayırdığı ve avlanma mevzuatına aykırı davrandığı gerekçesiyle Yılmaz'a, 14 bin 911 lira idari para cezası kesildi.

Yetkililer, yaban hayvanlarının yakalanmasının ve sürülerinden ayrılmasının mevzuata aykırı olduğunu, bu tür davranışların hem hayvanlar hem de insanlar için risk oluşturduğunu vurguladı.

"İTİRAZ EDECEĞİM"