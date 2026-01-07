Önüne çıkan yaban domuzunu eliyle yakalamıştı: Dünyada gündem olan sürücü ilk kez konuştu

Sinop’un Erfelek ilçesinde karlı yolda aracıyla ilerleyen 41 yaşındaki Şenel Yılmaz, karşısına çıkan yaban domuzu sürüsünden ayrılan bir yavruyu kısa süreli kovalamacanın ardından elleriyle yakaladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Yılmaz hayvanı daha sonra yeniden doğal yaşam alanına bıraktığını söyledi.

"TAVSİYE ETMİYORUM"

Olayla ilgili konuşan Yılmaz, yaşadıklarının tehlikeli olabileceğine dikkat çekerek, "Öncelikle bunu başkalarının yakalamasını tavsiye etmem. Daha yaralamalı olaylarla karşılaşabilirler. Ben yakaladım diye kimsenin zarar görmesini istemem" dedi.

"ANI OLARAK YAŞADIM VE GERİ BIRAKTIM"

Yavru yaban domuzuna zarar vermediğini özellikle vurgulayan Yılmaz, bunun kendisi için sadece unutulmaz bir anı olduğunu belirterek, "Bu olayı bir anı olarak yaşadım ve geri bıraktım. Videolarda da görülüyor. Domuza işkence uygulamadım. Doğasına geri saldım. Daha önce de yetişkin yaban domuzlarıyla da karşılaştım. Onları da yakalamaya çalıştım ama çok güçlüydüler. Gücüm yetmedi ve salmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.