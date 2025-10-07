Muğla’da yaban domuzu avına milyonluk ihale! Bir de kampanya yaptılar!

Muğla Valiliği, “Yaban Domuzu ile Mücadele Projesi” kapsamında 1 milyon 165 bin TL bedelle 20 bin adet tek kurşun alımı için ihale açtı. İhaleyi kazanan firma, avcılara “domuz kuyruğu getirene 5 kurşun” vaadiyle duyuru yaptı.

25 Ağustos 2025’te Yatırım İzleme Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleyi Efeler Av Market Ticaret Ltd. Şti. kazandı. Firma, ilçe tarım ve orman müdürlüklerine gönderdiği yazıda, “vurulan domuzların kuyruklarını getiren her avcıya 5 tek kurşun verileceğini” bildirdi.

Firma açıklamasında, uygulamanın 5996 sayılı Kanun’un 15. maddesi uyarınca orman zararlılarıyla mücadele kapsamında yürütüldüğünü belirtti. Yetkililer, projenin tarım alanlarına zarar veren yaban domuzu popülasyonunu azaltmak amacıyla yapıldığını ifade etti.

YAŞAM SAVUNUCULARINDAN TEPKİ

Doğa ve hayvan hakları savunucuları, “kuyruk karşılığı kurşun” uygulamasına tepki gösterdi. Eleştirilerde, bu yöntemin doğa dengesini bozacağı, hayvanları hedef haline getireceği ve etik sınırları aşacağı vurgulandı.

Bazı çevreciler, çözümün “öldürmek değil, ekosistemi dengelemek” olduğunu belirterek barınma alanlarının düzenlenmesi, yönlendirme ve habitat iyileştirme gibi yöntemlerin uygulanmasını önerdi.

Yaban domuzları, son aylarda Muğla ve çevresinde tarım arazilerine zarar verdikleri gerekçesiyle tartışma konusu olmuştu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz mayıs ayında sürek avı kararları almış, “etkisiz hale getirme” çalışmaları yürütüldüğünü ifade etmişti.