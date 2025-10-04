Ava giderken avlandılar! Kaçak avcılar drona yakalandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hatay'da kaçak avcılar, ava giderken avlandı" ifadesini kullandı. Denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirten Bakan Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:

"Av denetim faaliyeti kapsamında ekiplerimiz tarafından tespit edilen 9 kaçak avcı yakalanarak idari yaptırım uygulandı. Doğal hayatın korunması ve sürdürülebilirliği için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Gökte süzülen kuşlardan, ormanda sessizce yürüyen ceylanlara kadar tüm canlıların güvenliği için gayret gösteriyor, doğanın sesine kulak veriyoruz. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun."

OPERASYON ANLARI DRON KAMERASINA YANSIDI

Bakan Yumaklı'nın paylaştığı görüntülerde, operasyonun detayları da yer aldı. Dron kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, avlanırken ekipler tarafından tespit edilen avcıların, durumu fark ettikten sonra kaçmaya çalıştığı görülüyor. Şüphelilerin, engebeli arazide kayalıkların arasına saklanma çabaları da anbean kaydedildi. Görüntülerin devamında, yakalanan avcıların tüfeklerine de el konulduğu anlaşılıyor.