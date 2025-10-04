4 Ekim’de anlamlı adım: Datça’da hayvanlar için protokol

Yayınlanma:
Güncelleme:
Datça’da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde “Birlikte Koruma Protokolü”ne imza atıldı. Bu protokol ile birlikte sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek için belediye, kent konseyi ve gönüllüler ortak hareket edecek.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü, Muğla Datça'da yalnızca bir farkındalık günü değil, somut bir adımın da tarihi oldu.

Datça Belediyesi ile Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu arasında, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla “Birlikte Koruma Protokolü” imzalandı.

Tören, Datça Geçici Hayvan Bakım Evi’nde yapıldı. Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Kent Konseyi Başkanı ve gönüllü hayvanseverlerle birlikte imza attı. Etkinlikte yerel yöneticilerin yanı sıra çok sayıda yurttaş da katıldı.

datca-protokol2.jpeg

Başkan Kurt, konuşmasında, “Bugün aslında bir farkındalık değil, bir sorumluluk günüdür. Bu ada yalnız bize değil, birlikte yaşadığımız tüm canlılara ait. Hayvanların hakkı, yaşam hakkının kendisidir” dedi.

SAHİPSİZ HAYVANLARIN SESİ OLACAK

Hayvan hakları temsilcisi Nejla Okyar ise mevcut yasal düzenlemelerin hayvanların yaşamını tehdit ettiğini belirterek “Katliam yasası diye anılan bu düzenlemelere karşı en güçlü yanıt, yerelde dayanışmadır. Bu protokol, sahipsiz hayvanların sesi olacak” açıklamasında bulundu.datca-protokol.jpeg

KÜÇÜK KEDİNİN ADI 'BARIŞ' OLDU

Protokol, bakım evi gönüllülerine resmi statü kazandırıyor. Haftalık iş planları, aylık raporlamalar ve düzenli toplantılarla şeffaf bir denetim modeli öngörülüyor. Uygulama bir yıl sürecek, sonuçlar değerlendirilerek yenilenebilecek. Törenin sonunda, katılımcılar bakım evini gezerek hayvanlarla ilgilendi; küçük bir kediye “Barış” adı verildi.

