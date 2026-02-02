Epstein skandalında yeni dalga istifa getirdi

Epstein skandalında yeni dalga istifa getirdi
İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Lord Peter Mandelson, Jeffrey Epstein ile bağlantılarına ilişkin yeni belgelerin gündeme gelmesi üzerine İşçi Partisi üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi ve eski Kabine Bakanı Lord Peter Mandelson, milyarder Jeffrey Epstein ile olan bağlantılarına dair yeni belgelerin ortaya çıkmasının ardından İşçi Partisi üyeliğinden ayrıldı.

‘DAHA FAZLA UTANÇ YARATMAK İSTEMİYORUM’

Mandelson, İşçi Partisi Genel Sekreteri'ne gönderdiği istifa mektubunda, Epstein ile ilişkilerinin yeniden gündeme gelmesi nedeniyle "daha fazla utanç yaratmak istemediğini" belirtti. Mektubunda, "20 yıl önce bana yapıldığı iddia edilen ve hatırlamadığım ya da kaydını tutmadığım mali ödemelere ilişkin, doğru olduğuna inanmadığım suçlamalarla yeniden ilişkilendirildim. Bunların tarafımca araştırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ÖZÜR DİLEDİ

Partiye zarar vermek istemediğini vurgulayan Mandelson, "Sesleri çok daha önce duyulması gereken kadınlar ve kız çocukları için bir kez daha özür dilemek istiyorum" şeklinde ekledi.

ÖDEME KAYITLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

ABD Adalet Bakanlığı tarafından geçen hafta yayımlanan belgelerde, Epstein'ın 2003 ve 2004'te Mandelson'a üç ayrı işlemle toplam 75 bin dolar ödeme yaptığına dair kayıtlar yer alıyor. Her biri 25 bin dolar olan bu ödemelerin Epstein'ın banka hesaplarından yapıldığı öne sürülmüştü. Mandelson, bu belgelerin doğruluğundan emin olmadığını ancak Epstein ile ilişkisinden pişmanlık duyduğunu daha önce ifade etmişti.

Robert Kolej'den Epstein açıklaması! Belgelerde adı geçmişti

DİPLOMATİK KARİYERİ VE EPSTEIN İLİŞKİSİ

Peter Mandelson, diplomasi kariyerine 1997'de başlamış, Nairobi ve İslamabad Büyükelçilikleri de dahil olmak üzere çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuştu. ABD'de Eylül 2025'te ortaya çıkan yazışmalarda, Mandelson'ın Epstein'a "En iyi dostum" diye hitap ettiği ve ona gönderdiği bir doğum günü mesajında, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz... Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız" ifadelerini kullandığı görülmüştü.

Epstein belgelerinde Putin'in halefi tartışması! 'Öldürülmezse er ya da geç başa gelecek'

EPSTEIN BAĞLANTISI ÖĞRENİLİNCE GÖREVDEN ALINMIŞTI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, söz konusu yazışmaların ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra, 11 Eylül 2025'te Mandelson'ı Washington Büyükelçisi görevinden almıştı.

