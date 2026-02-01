Robert Kolej'den Epstein açıklaması! Belgelerde adı geçmişti

Robert Kolej'den Epstein açıklaması! Belgelerde adı geçmişti
Yayınlanma:
Dünyada infiale yol açan Epstein belgelerinde Robert Kolej'in de adı geçmişti. Robert Koleji müdürü yaptığı açıklamada, "Haberdar olduğumuzda Mütevelli Heyetimizden ayrılmıştır" ifadelerini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Epstein belgelerinde, Robert Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve New York Times muhabiri olan Landon Thomas Jr. ile Epstein arasında bir e-posta yazışması ortaya çıktı.

Söz konusu mailde Thomas Jr, Robert Koleji hakkında, "Muhafazakar İslam’ın sosyal hayata ve eğitim sistemine gitgide daha çok sızdığı bugünün Türkiye’sinde, bu sene 150’nci yılını kutlayan Robert Koleji’nin misyonu hiç olmadığı kadar önemlidir" ifadelerini kullanmıştı.

"DEAŞ’TAN SONRA TÜRKİYE ÇOK MUHAFAZAKAR BİR YERE DOĞRU GİDİYOR"

Thomas Jr tarafından yazılan mailde konuyu Gates Vakfı’na sunup sunmamak konusunda Epstein’in fikri, "DEAŞ’tan sonra Türkiye çok muhafazakar bir yere doğru gidiyor. Biz de yönetim kurulu olarak, misyonunun çok önemli olmadığını düşünen bir hükümet altında ve bu atmosferde Robert Koleji’nin önemini insanlara anlatma çabalarımızı artırıyoruz" şeklinde sorulmuştu.

Thomas Jr, babasının da Robert Koleji’nin yönetim kurulu üyesi olduğunu ve kendisinin uzun yıllardan beri Türkiye'de yaşadığını ifade edip, "Neyse, sadece düşüncelerinizi almak ve bu hikayeyi sunabileceğim başka vakıflar/milyarderler hakkında fikirlerinizi görmek istedim. Utanmasızca yaptığım bu bağış toplama tanıtımını burada bitiriyorum" şeklinde konuşuyor.

Serbestiyet'te yer alan bilgilere göre Epstein, Thomas Jr.’a "Görüştüğümüzde bana daha fazlasını anlat" yanıtını verdi.

ROBERT KOLEJ'DEN AÇIKLAMA GELDİ


Özel Amerikan Robert Lisesi Müdürü Whitman Shepard, yayınlanan belgenin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Okulumuzun isminin geçtiği 2014 yılında gönderilmiş olan bir elektronik postayı bizler de kamuoyu ile birlikte üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Bu elektronik postayı gönderen Landon C. Thomas Jr., 2014 yılında New York Times yazarı ve aynı zamanda Amerikalı Mütevelli Heyeti üyelerimizden biri idi. 2019 yılında, Jeffrey Epstein skandalı nedeniyle New York Times’daki işine son verilmiştir. Bu gelişmelerden haberdar olduğumuz anda Mütevelli Heyetimizden ayrılmıştır.

Landon C. Thomas Jr., okulumuzun yöneticisi veya çalışanı değildir, hiçbir zaman da olmamıştır. Mektubunda yer verdiği şahsi görüşleri, Robert Kolejin ve Mütevelli Heyetinin görüşlerini yansıtmamaktadır. Mektubun yollandığı kişinin okulumuzla uzaktan yakından ilgisi yoktur ve adı geçen kişiden okulumuza herhangi bir bağış alınmamıştır.

Robert Kolej, Türkiye’nin değerlerine ve yasalarına bağlı 162 yıllık köklü bir eğitim kurumu olarak, etik kurallar çerçevesinde ülkemizin geleceği için yetkin bireyler yetiştirmeye devam edecektir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

