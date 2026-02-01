Epstein belgelerinde Putin’in halefi tartışması! ‘Öldürülmezse er ya da geç başa gelecek’

Epstein belgelerinde Putin’in halefi tartışması! ‘Öldürülmezse er ya da geç başa gelecek’
Yayınlanma:
ABD’de pedofil milyarder Jeffrey Epstein soruşturmasına dair yayımlanan yeni belgelerde, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yerini er ya da geç alacağı iddia edilen bir siyasetçi ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski hakkında konuşmalar ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein soruşturmasına ilişkin 3 milyondan fazla belgenin daha kamuoyuna açıklandığını duyurmasının ardından, dosyalarda Rusya ve Ukrayna liderlerine dair ifadeler dikkat çekti.

PUTIN'İN YERİNE GEÇEBİLECEK İSİM

11 Ocak 2012 tarihli bir belgede, o dönemde Rusya Duma üyesi olan İlya Ponomarev'den bahsedilerek, "Devlet Başkanına karşı ayaklanmanın ana organizatörlerinden" olduğu öne sürüldü. Aynı belgede, "Eğer öldürülmezse, Putin'in yerini alıp kendisi başkan olabilir (er ya da geç olacak)" ifadesi yer aldı. Ukrayna vatandaşı olan Ponomarev'in Rusya'da davaları bulunuyor.

Putin Şara ile Moskova'da bir araya geldi: Suriye'de toprak bütünlüğü vurgusuPutin Şara ile Moskova'da bir araya geldi: Suriye'de toprak bütünlüğü vurgusu

PUTIN ZELENSKI’Yİ KÜÇÜMSÜYOR

Belgelerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ismi de geçti. Epstein'a 2019'da gelen bir e-postada, "Zelenski, yardım arıyor. Putin, (Zelenski'nin) İsrailliler tarafından yönetildiğini söyleyerek küçümseyici tavır sergiliyor" ifadeleri kullanıldı.

Trump ‘hava soğuk yapma’ dedi Putin kabul ettiTrump ‘hava soğuk yapma’ dedi Putin kabul etti

NE OLMUŞTU

Jeffrey Epstein, reşit olmayan onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve pedofili fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla yargılanırken, Ağustos 2019'da tutuklu bulunduğu hücresinde ölü bulunmuştu. Daha önce açıklanan dosyalarda birçok ünlü isim yer almış, ancak FBI yaptığı inceleme sonucunda Epstein'ın intihar ettiğini ve "müşteri listesi"ne dair kanıt bulunamadığını açıklamıştı.

Kaynak:AA

Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı
Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Dünya
Trump'ın tehditleri sürerken İran'dan 'Anlaşabiliriz' mesajı
Trump'ın tehditleri sürerken İran'dan 'Anlaşabiliriz' mesajı
Almanya'da yarın grev var: Otobüs, metro ve tramvaylar çalışmayacak
Almanya'da yarın grev var: Otobüs, metro ve tramvaylar çalışmayacak