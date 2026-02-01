Epstein belgelerinde Putin’in halefi tartışması! ‘Öldürülmezse er ya da geç başa gelecek’

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein soruşturmasına ilişkin 3 milyondan fazla belgenin daha kamuoyuna açıklandığını duyurmasının ardından, dosyalarda Rusya ve Ukrayna liderlerine dair ifadeler dikkat çekti.

PUTIN'İN YERİNE GEÇEBİLECEK İSİM

11 Ocak 2012 tarihli bir belgede, o dönemde Rusya Duma üyesi olan İlya Ponomarev'den bahsedilerek, "Devlet Başkanına karşı ayaklanmanın ana organizatörlerinden" olduğu öne sürüldü. Aynı belgede, "Eğer öldürülmezse, Putin'in yerini alıp kendisi başkan olabilir (er ya da geç olacak)" ifadesi yer aldı. Ukrayna vatandaşı olan Ponomarev'in Rusya'da davaları bulunuyor.

PUTIN ZELENSKI’Yİ KÜÇÜMSÜYOR

Belgelerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ismi de geçti. Epstein'a 2019'da gelen bir e-postada, "Zelenski, yardım arıyor. Putin, (Zelenski'nin) İsrailliler tarafından yönetildiğini söyleyerek küçümseyici tavır sergiliyor" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU

Jeffrey Epstein, reşit olmayan onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve pedofili fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla yargılanırken, Ağustos 2019'da tutuklu bulunduğu hücresinde ölü bulunmuştu. Daha önce açıklanan dosyalarda birçok ünlü isim yer almış, ancak FBI yaptığı inceleme sonucunda Epstein'ın intihar ettiğini ve "müşteri listesi"ne dair kanıt bulunamadığını açıklamıştı.