Putin Şara ile Moskova'da bir araya geldi: Suriye'de toprak bütünlüğü vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçici Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı başkent Moskova'da ağırladı.

Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmenin öncesinde açıklama yapan Putin, iki ülke arasındaki ilişkileri gelişrtimek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

MOSKOVA'DA ŞARA-PUTIN ZİRVESİ

Suriye ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) arasında ilk olarak 1944'te diplomatik ilişkinlerin kurulduğunu anımsatan Putin, "Yeni gerçekler doğrultusunda çabalarınız sayesinde Suriye ile Rusya arasındaki ilişkiler gelişiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Geçtiğimiz yıl Şara ile görüştüğüne dikkat çeken Rusya Lideri Putin, "Bir önceki görüşmemizden sonra, devletlerimiz arasındaki ilişkilerin yeniden kurulması konusunda birçok şey yapıldı" diyerek şöyle konuştu:

"Ekonomi alanında işbirliği düzeyi yükseltildi. (İkili ticaret hacminde) Yüzde 4 artış var. Bu, beklentilerimizden düşük olabilir ancak dikkat çekici bir gelişme. Bu nedenle bu eğilimin korunması gerekiyor. Her alanda ilişkilerimizi geliştirmek için çok şey yapılıyor."

Putin, Rus ve Suriye kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Moskova hükümetinden bir heyetin Suriye'ye ziyaret gerçekleştirdiğini ve verimli çalışmalar yaptığını kaydetti.

PUTIN'DEN 'TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ' VURGUSU

Suriye ile çeşitli alanlarda çalışmayı planladıklarını dile getiren Putin, Rus şirketlerinin Suriye'nin yeniden inşa edilmesi sürecinde yer almaya hazır olduğunu söyledi.

Putin, Şara'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması yönündeki girişimlerini takdir ederek, "Bu sürecin hız kazanması nedeniyle sizi tebrik ediyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması gerektiğini her zaman savunduk. Bu yöndeki tüm girişimlerinizi destekliyoruz. Fırat bölgesinin entegrasyonu da bu yönde atılan önemli bir adım. Bunun, Suriye'nin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasına katkıda bulunacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

ŞARA: "EN BÜYÜK SORUN SURİYE TOPRAKLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ"

Şara da Rusya'yı ikinci kez ziyaret ettiğini vurgulayarak, "Havalimanından buraya gelirken çok fazla kar gördüm ve sonra tarihi hatırladım. Bazı tarafların kaç tane askeri harekat ile Moskova’ya ulaşmaya çalıştığını, sonra da hem Rus halkının gösterdiği cesaretin hem de havanın saldırılara karşı durulması konusunda yardımcı olduğunu hatırladım" dedi.

Şara, iki ülke arasında bugüne kadar 13 heyet ziyareti gerçekleştiğini dile getirerek, "İstişare edebileceğimiz ve çalışabileceğimiz çok konu var. Bunları görüşmede ele alacağımızı ve görüşmenin verimli olacağını umuyorum" şeklinde konuştu.

Suriye'nin son bir yılda uzun yol katettiğini belirten Şara, "Suriye'ye yönelik uygulanan yaptırımların kaldırıldığını" anımsattı.

Şara, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasının önemini vurgulayarak, "Elbette, en büyük sorun Suriye topraklarının birleştirilmesidir. Geçen yıldan bu yana bu konuyla ilgileniyoruz. Rusya, Suriye'de ve bölgede durumun iyileşmesi sürecinde önemli rol oynuyor. Bölgemiz istikrara son derece ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle, bu konudaki girişimlerinizden dolayı minnettarım" dedi.

PUTIN'DEN ÖNCE TRUMP İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Geçici Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Moskova'yı ziyaret etmeden önce ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşmüştü.

İki lider arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin Suriye geçici hükümetinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın ülkesinin Suriye halkının birleşik ve güçlü bir devlet inşa etme yönündeki beklentilerine verdiği desteği teyit ettiği belirtildi.

Suriye hükümeti ile SDG arasında uzatılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını ve bunu çatışmayı sona erdirme yolunda önemli bir adım olarak gördüğünü ifade eden Trump, "SDG de dahil olmak üzere askeri güçlerin resmi devlet kurumlarına entegre edilmesine ilişkin mutabakatları" takdir etti.