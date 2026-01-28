Suriye ve SDG arasında yeni anlaşma! Çatışmalar 2 gün içinde duracak

Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile terör örgütü SDG yöneticisi Mazlum Abdi, Şam’da bir araya geldi.

Son dakika| Suriye'de ateşkes uzatıldı

Suriye Devlet Televizyonu'nun aktardığına göre, geçtiğimiz gün sona eren görüşmeler sonrasında taraflar arasında tüm askeri operasyonların durdurulması için görüş birliği oluştu. Haberde, “Varılan anlayış, tüm cephe hatlarında askeri operasyonların tamamen durmasına ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki bir dizi şehir ve bölgede yeni güvenlik konuşlandırma mekanizmalarının kurulmasına yol açtı.” ifadelerine yer verildi.

SURİYE VE SDG ARASINDA ANLAŞMA!

Devlet televizyonu, “Kaynaklar Dün akşam, Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı unsurların, özellikle Haseke ve Kamışlı şehirleri ile diğer bölgelerde güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla şehirler ve hayati öneme sahip bölgelere konuşlandırılması konusunda bir anlaşmaya varıldığını doğruladı.” bilgisini paylaştı.

ANLAŞMA 2 GÜN İÇİNDE UYGULANACAK!

Suriye’nin geçici yönetimi ve SDG arasındaki anlaşma kapsamında, SDF/SDG unsurlarının köylerinde ve mevcut konuşlanma bölgelerinde kalacağı ve çeşitli çatışma eksenlerindeki tüm askeri operasyonların durdurulacağı kaydedildi.

Anlaşma, aynı zamanda SDG unsurlarının, Suriye devlet kurumlarına entegrasyonuna yönelik düzenlemelerin başlatılmasını da öngörürken kaynaklar, anlaşma hükümlerinin uygulanmasına önümüzdeki iki gün içinde başlanacağını ifade etti.