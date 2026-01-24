Son dakika| Suriye'de ateşkes uzatıldı

Suriye Savunma Bakanlığı, ülke genelinde ateşkesin 24 Ocak 23.00’ten itibaren 15 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Suriye geçici yönetimi ile YPG arasında varılan 4 günlük geçici ateşkes anlaşmasının cumartesi günü (24 Ocak) sonlanması bekleniyordu.

Ateşkesin 15 gün uzatıldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye Arap Ordusu'nun tüm operasyonlarını durdurma süresini, 24 Ocak 2026 saat 23:00 itibariyle 15 gün uzattığımızı ilan ediyoruz."

Terör örgütü YPG ile ateşkes süresini uzatmanın nedenine değinilen açıklamada, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden IŞİD'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığı ifade edildi.

İNSANİ KORİDOR AÇILACAK

Suriye ordusu, YPG'nin kontrolündeki Haseke’de bulunan siviller için insani koridor açılacağını ve operasyonel seçeneklerin masada olduğunu bildirdi.

Suriye yönetimine bağlı ordu, 16 Ocak'ta YPG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda da genişlemiş, örgütün yönetiminde bulunan toprakların büyük bir kısmında Suriye ordusu hakimiyet sağlamıştı.

Şam yönetimi ile YPG arasında 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

YPG anlaşmaya uymaya yanaşmaması üzerine 19 Ocak'ta çatışmalar yeniden başlamıştı.

Suriye yönetimi, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, entegrasyon için terör örgütü YPG'ye 4 günlük süre tanıdığını ve ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Ayrıntılar geliyor...