Hakan Fidan'dan Suriye açıklaması: Ateşkes uzatılacak mı?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı NTV yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'de yaşanan son gelişmeler, terör örgütü YPG/PKK'nın durumu ve ABD'nin bölgedeki politikalarına ilişkin soruları yanıtlayan Fidan, sahadaki son duruma dair değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de yarın süresi dolacak olan dört günlük ateşkese ilişkin, bu sürenin biraz daha uzayacağının sinyalini verdi.

"ATEŞKESİN UZATILMASI GÜNDEME GELEBİLİR"

Bakan Fidan, şunları söyledi:

“DEAŞ mahkumlarının Suriye’den Irak’a tahliyesi söz konusu. Böyle bir sürecin olduğu dönemde belki ateşkesin bir müddet daha uzatılması gündeme gelebilir. Bugün Tom Barrack Suriye’deydi, dün de Erbil’deydi. Gün boyu haberleştik. Bugünkü görüşmeleri neticesinde de ortaya bir tablo çıktı. Bir görüşme trafiği var”

"MAZLUM'UN SÖZ SAHİBİ OLACAK BİR ŞEYİ YOK"

Fidan'a, YPG içinde Mazlum Abdi’nin etrafında kendisine baskı yapan gruplar olduğu ve bunun da farklı sonuçları olabileceği gibi ihtimaller olup olmadığı sorusu yöneltildi.

Fidan ise Mazlum Abdi'nin çok fazla söz sahibi olmadığını söyledi.

Fidan, “Mazlum Abdi’nin üzerinde iki tane insan vardır. Biri siyasi komiser, biri askeri komiser. Bu örgüt tarafından atanmıştır ve bu böyledir. Mazlum onlara, onlar Kandil’e, bu hikaye bu şekilde devam eder. Dolayısıyla Mazlum’un orada o kadar söz sahibi olacak bir şeyi yok” şeklinde konuştu.

Fidan, “O (Mazlum Abdi) mesaj taşıyıcı. Kendisine söyleneni iletmek zorundadır örgüte” ifadelerini kullandı.

BARIŞ KURULU NASIL ÇALIŞACAK?

Bakan Fidan, 22 Ocak'ta Davos Zirvesi'ndeki Gazze Barış Kurulu için imza törenine katılmış burada Türkiye'yi temsilen imzayı kendisi atmıştı.

Bakan Fidan, "Barış Kurulu, Gazze’de nasıl çalışacak?" sorusuna "Barış Kurulu'na bağlı iki komite var. Biri Gazze'nin milli iradesini üstlenen yönetimini üstlenecek komite. Diğeri Gazze'nin sekretaryalığını üstlenecek.

Gazze acil konumuz. İşin başındayız. Refah sınır kapısı haftaya açılabilir. Türkiye Kızılay'la halihazırda kesintisiz yardım faaliyeti yürütüyor. Barınma konusunda şu soğuk havada çadıra mahkumlar. Şu anda konteynerlerin götürülme meselesi var.

Yeni üyelerin alınma süreci devam ediyor. Sanırım 6-7 ülke daha gelir. 25-30 bandına oturabilir. Gazze'de işimiz kolay değil, şimdi başka bir mücadele başlıyor." şeklinde yanıt verdi.