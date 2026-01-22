Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı: Türkiye'yi temsilen imzayı Hakan Fidan attı
İsrail'in taş üstünde taş bırakmadığı ve 70 binden fazla sivili katlettiği Gazze Savaşı'nın sona ermesi ve Gazze'nin yeniden inşası için; Trump tarafından hazırlanan ve her şeyi yapma yetkisine sahip olduğu Gazze Barış Kurulu için bugün resmen Davos Zirvesi'nde imzalar atıldı.
İMZADAN ÖNCE TRUMP KONUŞTU: HAMAS'IN SONU OLUR
Yaptığı her açıklamada skandal ifadeler kullanan Trump, imzaların atılmasından önce konuştu. 8 ayda 9 savaş bitirdiğini savunan Trump, HAMAS'ın silah bırakmaması halinde bunun onların sonu olacağını söyledi.
"SURİYE YÖNETİMİ İYİ ÇALIŞIYOR"
Birçok konu hakkında konuşan Trump, Türkiye'nin de yakından takip ettiği Suriye hakkında, "Suriye'de DEAŞ'ı ortadan kaldırıyoruz. İlk dönemimde El-Bağdadi'yi 2 haftada ortadan kaldırdım. Suriye Cumhurbaşkanı ile görüştüm ve kendisine güvendiğim için yaptırımları kaldırdım. Suriye lideri çok sıkı çalışıyor." ifadelerini kullandı.
"BURADA SEVMEDİĞİM İNSANLAR VAR"
Davos Zirvesi'ndeki Gazze Barış Kurulu imza töreninde konuşan Trump, "Bu kuruldaki herkes arkadaşlarım, aslında birkaç tanesini sevmiyorum. Bakalım aralarında sevmediklerim var mı... Dünya barışı bu insanların sayesinde oluşuyor." şeklinde konuştu.
KONUŞMANIN ARDINDAN İMZALAR ATILDI
Trump'ın yine dikkat çeken sözlerinin ardından imza törenine geçildi. Trump'ın ortada durduğu masada genelde devlet başkanlarından oluşan ülkelerin temsilcileri Trump'ın yanına bir bir gelerek imza attı.
TÜRKİYE'Yİ TEMSİLEN HAKAN FİDAN İMZA ATTI
Trump'ın kurula davet ettiği Erdoğan, dün yaptığı grup toplantısının ardından kendisinin yerine Hakan Fidan'ın gideceğini söylemişti. Davos'a imza için giden Fidan da Trump'ın yanına oturarak Gazze Barış Bildirgesini imzaladı.
Davos Zirvesi'ndeki Gazze Barış Kurulu imza töreninde konuşan Trump'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
-Burada harika ve popüler liderlerle, bazıları popüler değil, bir aradayız. Hepsine teşekkür ederim.
-ABD ekonomisi iyiyse herkes iyidir. Biz 18 trilyon dolarlık yatırım yaptık ülkemizde. Ticaret açığımızı yüzde 77 oranında azalttık. Bunu sadece 1 yıllık dönemimde yaptık.
-Bugün dünya daha barışçıl. Dünyanın birçok yerinde yangınları söndürdük. Bazı yerlerde 35 yıldır süren savaşlar vardı, biz bunları bitirdik.
-8 savaşı 9 ayda bitirdik. Kamboçya, Tayland, Sırbistan, Pakistan, Hindistan, İsrail, İran, Mısır, Etiyopya... Birçok ülke.
-Dün Mısırlılarla bir araya geldim. Nil Nehri'yle ilgili zor bir durum var orada. Benim ikinci Başkanlık dönemimde her şey daha hızlı ilerliyor.
-Bu liderlerin hepsi benim arkadaşlarım. Gazze'deki savaş artık sona eriyor. Biz küçük hale getirmeden önce inanılmaz büyük bir yangındı.
-Orta Doğu'da 59 ülke barışı destekliyor. Hamas silah bırakmazsa bu onların sonu olur.
-İran'la da konuşacağız. DEAŞ'ı Suriye'de hızlı bir şekilde alaşağı ettik. Kurucusunu ortadan kaldırdık. DEAŞ'ı benim ilk dönemimde ortadan kaldırdık. İlk dönemim de harikaydı ama ikinci dönemim daha iyi.
-Suriye'de çok iyi kazanımlar var. Nefes alabilmeye başladılar. Oradaki yeni yönetim iyi çalışıyor."
-Bizim ülkemize yatırım yapan herkes çok mutlu olacak. NATO üyelerinin GSMH'lerinin yüzde 5'inin NATO'ya harcanmasını sağladım, İspanya hariç herkes kabul etti. İspanya'yla konuşmam gerekecek.
-Venezuela'nın yeni lideriyle çok iyi bir ilişkimiz var. Diktatör Maduro'yu kaçırdık. Venezuela'yı dev petrol firmalarına açtık. Venezuela çok büyük gelir elde edecek.
-Dev şirketler bir an önce Venezuela'dan petrol çıkarmak istiyor. Askerlerimiz de harikaydı, birinci dalgada hedeflerimize ulaştık.
-Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili de, ben Başkan olsaydım bu savaş çıkmazdı. Putin, Ukrayna'yı göz bebeği olarak görüyor ve ona, "Bunu yapamazsın Putin" dedim.
-Bugün burada, bu kurulda harika insanlar var. Her ülke bu barış kurulunun bir parçası olmak istiyor.
-Bu kuruldaki herkes arkadaşlarım, aslında birkaç tanesini sevmiyorum. Bakalım aralarında sevmediklerim var mı... Dünya barışı bu insanların sayesinde oluşuyor.
-Hamas'ın elinde kalan son rehineleri de vermesi ve taahhütlerini yerine getirmesi gerekiyor. Bizim Gazze'nin silahsızlanmasını ve yeniden inşasını sağlamamız lazım. Gazze'nin iyi yönetilmesi gerekiyor. İstediklerimizi başarabiliriz.
-Birleşmiş Milletler'in inanılmaz bir potansiyeli var. Benim bitirdiğim savaşlarda bir rolleri olmadı ama olabilirdi. Onlarla çalışacağız.
-Artık dünya için ve Orta Doğu için daha iyi bir gelecek başlıyor. Ben dünyayı bir 'bölge' olarak adlandırıyorum. Burada bulunan herkes bir yıldız. Dünyanın en güçlü insanları. Bu zekayı barış için kullanırsanız inanılmaz şeyler olabilir."