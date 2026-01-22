İsrail'in taş üstünde taş bırakmadığı ve 70 binden fazla sivili katlettiği Gazze Savaşı'nın sona ermesi ve Gazze'nin yeniden inşası için; Trump tarafından hazırlanan ve her şeyi yapma yetkisine sahip olduğu Gazze Barış Kurulu için bugün resmen Davos Zirvesi'nde imzalar atıldı.

İMZADAN ÖNCE TRUMP KONUŞTU: HAMAS'IN SONU OLUR

Yaptığı her açıklamada skandal ifadeler kullanan Trump, imzaların atılmasından önce konuştu. 8 ayda 9 savaş bitirdiğini savunan Trump, HAMAS'ın silah bırakmaması halinde bunun onların sonu olacağını söyledi.

"SURİYE YÖNETİMİ İYİ ÇALIŞIYOR"

Birçok konu hakkında konuşan Trump, Türkiye'nin de yakından takip ettiği Suriye hakkında, "Suriye'de DEAŞ'ı ortadan kaldırıyoruz. İlk dönemimde El-Bağdadi'yi 2 haftada ortadan kaldırdım. Suriye Cumhurbaşkanı ile görüştüm ve kendisine güvendiğim için yaptırımları kaldırdım. Suriye lideri çok sıkı çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"BURADA SEVMEDİĞİM İNSANLAR VAR"

Davos Zirvesi'ndeki Gazze Barış Kurulu imza töreninde konuşan Trump, "Bu kuruldaki herkes arkadaşlarım, aslında birkaç tanesini sevmiyorum. Bakalım aralarında sevmediklerim var mı... Dünya barışı bu insanların sayesinde oluşuyor." şeklinde konuştu.

KONUŞMANIN ARDINDAN İMZALAR ATILDI

Trump'ın yine dikkat çeken sözlerinin ardından imza törenine geçildi. Trump'ın ortada durduğu masada genelde devlet başkanlarından oluşan ülkelerin temsilcileri Trump'ın yanına bir bir gelerek imza attı.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİLEN HAKAN FİDAN İMZA ATTI

Trump'ın kurula davet ettiği Erdoğan, dün yaptığı grup toplantısının ardından kendisinin yerine Hakan Fidan'ın gideceğini söylemişti. Davos'a imza için giden Fidan da Trump'ın yanına oturarak Gazze Barış Bildirgesini imzaladı.

Davos Zirvesi'ndeki Gazze Barış Kurulu imza töreninde konuşan Trump'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: