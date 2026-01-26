ABD Suriye'den çekiliyor mu? Şam'dan kritik açıklama

ABD Suriye'den çekiliyor mu? Şam'dan kritik açıklama
Yayınlanma:
Şam yönetimi, ABD’nin Suriye’den çekilme hazırlığında olduğunu öne sürerken, çekilme iddiasını Suriye ordusunun sahadaki ilerleyişi ve DSG ile ilgili güvenlik endişeleriyle ilişkilendirdi. Washington’dan ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı Arap İşleri Müdürü Muhammed Ahmed, ABD’nin Suriye’deki askeri varlığına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ABD SURİYE'DEN ÇEKİLİYOR MU?

Rûdaw’ın haberine göre; Muhammed Ahmed, Washington yönetiminin Suriye’den çekilme yönünde karar aldığını öne sürerken, bu süreci Suriye Ordusu’nun sahadaki ilerleyişiyle ilişkilendirdi.

Ahmed, ABD’nin Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) verdiği desteği azaltmasının ve bölgeden ayrılma eğiliminin, özellikle Suriye çölü olarak bilinen Cezire bölgesindeki askeri gelişmeler sonrası gündeme geldiğini savundu.

abd-suriyeden-cekiliyor-mu-samdan-kritik-aciklama-2.jpg

Söz konusu değerlendirmelerin Şam yönetiminin bakış açısını yansıttığına dikkat çekildi.

'Suriye ve SDG arasındaki ateşkes uzatıldı' iddiası'Suriye ve SDG arasındaki ateşkes uzatıldı' iddiası

ŞAM'DAN KRİTİK AÇIKLAMA GELDİ

Röportajda 15 günlük ateşkes kararına da değinen Ahmed, ateşkesin barış görüşmelerinden ziyade ABD’nin sahadaki lojistik düzenlemeleri için uzatıldığını iddia etti. Şam’ın ateşkese onay vermesinin, IŞİD mensuplarının Suriye’den Irak’a nakledilmesine imkan tanımak amacıyla olduğunu ileri sürdü.

abd-suriyeden-cekiliyor-mu-samdan-kritik-aciklama-3.jpg

Ahmed ayrıca, DSG’nin kontrolündeki cezaevlerinde bulunan IŞİD’lilerin serbest bırakılabileceği yönünde endişeler bulunduğunu belirterek, ABD’nin mahkumları Irak’a taşıma hamlesinin bu riski azaltmaya yönelik bir önlem olarak değerlendirildiğini ifade etti.

abd-suriyeden-cekiliyor-mu-samdan-kritik-aciklama-4.jpg

Açıklamalar, ABD’nin Suriye’deki geleceğine ilişkin tartışmaların devam ettiği bir dönemde gelirken, Washington cephesinden konuya ilişkin resmi bir doğrulama bulunmuyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Dünya
Alman muhalefet liderinden Zelenski'ye zehir zemberek sözler!
Alman muhalefet liderinden Zelenski'ye zehir zemberek sözler!
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kısıtlamasına tepki!
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kısıtlamasına tepki!