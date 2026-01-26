ABD Suriye'den çekiliyor mu? Şam'dan kritik açıklama

Suriye Dışişleri Bakanlığı Arap İşleri Müdürü Muhammed Ahmed, ABD’nin Suriye’deki askeri varlığına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ABD SURİYE'DEN ÇEKİLİYOR MU?

Rûdaw’ın haberine göre; Muhammed Ahmed, Washington yönetiminin Suriye’den çekilme yönünde karar aldığını öne sürerken, bu süreci Suriye Ordusu’nun sahadaki ilerleyişiyle ilişkilendirdi.

Ahmed, ABD’nin Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) verdiği desteği azaltmasının ve bölgeden ayrılma eğiliminin, özellikle Suriye çölü olarak bilinen Cezire bölgesindeki askeri gelişmeler sonrası gündeme geldiğini savundu.

Söz konusu değerlendirmelerin Şam yönetiminin bakış açısını yansıttığına dikkat çekildi.

'Suriye ve SDG arasındaki ateşkes uzatıldı' iddiası

ŞAM'DAN KRİTİK AÇIKLAMA GELDİ

Röportajda 15 günlük ateşkes kararına da değinen Ahmed, ateşkesin barış görüşmelerinden ziyade ABD’nin sahadaki lojistik düzenlemeleri için uzatıldığını iddia etti. Şam’ın ateşkese onay vermesinin, IŞİD mensuplarının Suriye’den Irak’a nakledilmesine imkan tanımak amacıyla olduğunu ileri sürdü.

Ahmed ayrıca, DSG’nin kontrolündeki cezaevlerinde bulunan IŞİD’lilerin serbest bırakılabileceği yönünde endişeler bulunduğunu belirterek, ABD’nin mahkumları Irak’a taşıma hamlesinin bu riski azaltmaya yönelik bir önlem olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Açıklamalar, ABD’nin Suriye’deki geleceğine ilişkin tartışmaların devam ettiği bir dönemde gelirken, Washington cephesinden konuya ilişkin resmi bir doğrulama bulunmuyor.