'Suriye ve SDG arasındaki ateşkes uzatıldı' iddiası

Suriye'nin geçici yönetimi ile SDG arasında cumartesi günü sona ermesi beklenen ateşkesin, bir ayı geçmeyecek şekilde uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı öne sürüldü.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan kaynaklar, uzatmanın siyasi müzakereler için zaman kazandırma amacı taşıdığını bildirdi.

Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmezken, Şam’dan bir diplomatik kaynak, sürenin sahadaki gelişmelere göre belirleneceğini ifade etti. Öte yandan, Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili SANA’ya yaptığı açıklamada, “SDG ile ateşkesin süresinin uzatılması konusunda dolaşan söylentilerin hiçbiri doğru değil” dedi.

Barzani’ye vermediğini Abdi’ye mi verecekti?

Suriye geçici hükümetinden bir yetkili, uzatmanın temel gerekçelerinden birinin IŞİD mahkûmlarının bölgeden güvenli şekilde tahliyesi olduğunu belirtti. Aynı yetkili, “IŞİD tutuklularının Suriye’den Irak’a transfer sürecinin güvenli bir şekilde tamamlanması, bu uzatmanın başlıca nedenlerinden biridir” dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), geçen hafta yaklaşık 7 bin IŞİD mahkûmunun Irak’taki güvenli tesislere nakledilmesi için geniş çaplı bir operasyon başlattığını açıklamıştı.

HAKAN FİDAN 'ATEŞKES UZAYABİLİR' DEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV canlı yayınında ateşkes sürecine ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

“Şu anda DEAŞ mahkûmlarının Suriye’den Irak’a taşınması söz konusu. Böyle bir ortamda ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir. Şu anda böyle bir talep var. Süren bir diplomasi trafiği var, biz de içindeyiz. Biz çatışma olsun istemiyoruz. Umarım olumlu bir barış süreci başlatılacaktır.”

Fidan, SDG’nin PKK ve Kandil bağlantısına ilişkin olarak da şu ifadeleri kullanmıştı: