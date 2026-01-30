Trump ‘hava soğuk yapma’ dedi Putin kabul etti

Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den aşırı soğuk havalar nedeniyle Ukrayna'ya bir hafta süreyle saldırmamasını istediğini ve bu ricasının kabul edildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte Rusya-Ukrayna savaşına ve devam eden barış görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TRUMP'IN ATEŞKES RİCASINI PUTIN KABUL ETTİ

Trump, aşırı soğuk hava koşullarını gerekçe göstererek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den "bir hafta boyunca Ukrayna'ya saldırı yapmamasını" rica ettiğini belirtti. Trump, Putin'in bu isteği kabul ettiğini söyledi.

ABU DABİ'DEKİ MÜZAKERELERDE İLERLEME

Açıklamasında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de devam eden barış müzakerelerine de değinen Trump, görüşmelerde "büyük ilerleme" kaydedildiğini ifade etti. Savaşın sona ermesi konusunda umutlu olduklarını dile getirdi.

ÖZEL TEMSİLCİDEN TRUMP'A ÖVGÜ

Etkinliğe katılan Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff da müzakerelerde ciddi mesafe katettiklerini doğrulayarak, bu ilerlemenin ABD Başkanı Trump sayesinde olduğunu iddia etti.

Kaynak:AA

