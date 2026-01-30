Denizli’nin Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi’nde yer alan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yıkım çalışmaları başladı. 1977 yılında inşa edilen ve yaklaşık 49 yıldır hizmet veren okul binasının depreme karşı güvenli olmadığı tespit edildi.

Bu nedenle uzun süredir öğrenci kabul edilmeyen okulda, iki blok için kontrollü yıkım süreci başlatıldı. Denizli Haber'in aktardığı bilgiye göre, ekipler, dün itibarıyla güvenlik önlemleri eşliğinde binaları adım adım indirmeye başladı.

Yıkım sırasında alevler yükseldi: İşçiler binayı apar topar terk etti

"AMAÇ GÜVENLİ EĞİTİM ALANLARI"

Yıkımı yerinde takip eden Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, yetkililerden süreçle ilgili bilgi aldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yıkımın amacı olarak öğrenciler için daha güvenli ve depreme dayanıklı eğitim alanları oluşturmayı gösterdi.

Yıkım tamamlandıktan sonra alanda yapılacak yeni eğitim yatırımlarının planlanacağı belirtildi.