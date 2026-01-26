Yıkım sırasında alevler yükseldi: İşçiler binayı apar topar terk etti

Kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiği Kocaeli'de, 4 katlı bir binanın yıkımı esnasında yangın çıktı.

Alevleri fark eden işçiler, apar topar binayı terk etti.

YIKIM SIRASINDA ALEVLER YÜKSELDİ

Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi’nde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım işlemleri süren 4 katlı binada saat 14.00 sıralarında, kesim yapılırken çıkan kıvılcımlar çatıya sıçradı.

İŞÇİLER BİNAYI APAR TOPAR TERK ETTİ

Yangını fark eden işçiler, binayı terk etti. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Binanın çatı katı küle dönerken, yangın bölgeye gelen itfaiyecilerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan yıkım çalışmaları esnasında binada çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.