Yıkım sırasında alevler yükseldi: İşçiler binayı apar topar terk etti

Kocaeli'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 4 katlı binada yangın çıktı. Alevleri farkeden işçiler, binayı apar topar terk etti.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiği Kocaeli'de, 4 katlı bir binanın yıkımı esnasında yangın çıktı.

Alevleri fark eden işçiler, apar topar binayı terk etti.

YIKIM SIRASINDA ALEVLER YÜKSELDİ

Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi’nde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım işlemleri süren 4 katlı binada saat 14.00 sıralarında, kesim yapılırken çıkan kıvılcımlar çatıya sıçradı.

yikim-islemleri-sirasinda-4-katli-binani-1135524-337099.jpg

İŞÇİLER BİNAYI APAR TOPAR TERK ETTİ

Yangını fark eden işçiler, binayı terk etti. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazı sırasında yangın: 1 işçi yaralandıKazı sırasında yangın: 1 işçi yaralandı

YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Binanın çatı katı küle dönerken, yangın bölgeye gelen itfaiyecilerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

yikim-islemleri-sirasinda-4-katli-binani-1135523-337099.jpg

Öte yandan yıkım çalışmaları esnasında binada çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

