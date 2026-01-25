Kazı sırasında yangın: 1 işçi yaralandı

Kazı sırasında yangın: 1 işçi yaralandı
Yayınlanma:
Kırıkkale’de kazı sırasında doğal gaz ve elektrik hattının zarar görmesiyle çıkan yangında 1 işçi yaralandı.

Kırıkkale'de, belediye ekiplerince yolda yapılan kazı sırasında doğal gaz hattı ile elektrik hattının zarar görmesi sonucu çıkan yangında,1 işçi yaralandı.

Yangın, bugün öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerindeki Saat Kulesi yakınlarında çıktı. Kırıkkale Belediyesi ekiplerince bulvar üzerindeki yolda kepçe ile kazı yapıldığı sırada doğal gaz ve elektrik hattının zarar görmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, KIRGAZ ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangının iş yerlerine ve evlere sıçramaması için çalışma yaptı. Yangın, KIRGAZ ekiplerinin doğal gaz hattındaki akımı kesmesiyle söndü. Yangında bir iş yerinde hasar meydana gelirken, belediye işçisi Haydar Gök ise hafif şekilde yaralandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

YANGIN RAPORU BEKLENİYOR

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Emniyet Müdürü Mustafa Işık ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Sarıibrahim, "Elektrik ile doğal gaz hatları arasındaki ufak bir kaza sonucu çıktığını değerlendiriyoruz. Asıl sonuçlar yangın raporu ile birlikte ortaya çıkacaktır" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

