Bakan Işıkhan emekliye yarım simit verdi! Sosyal medya ayağa kalktı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın Ordu’da emeklilere simidi ikiye bölerek ikram etmesi gündem oldu. Görüntüler sosyal medyada “Geçinemeyene yarım simit” tepkisiyle paylaşıldı.

Ekonomik krizle boğuşan emekliler, maaşlarının 20 bin lira olmasına Türkiye’nin dört bir yanında emekliler geçim sıkıntısını dile getirirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın Ordu’da yaptığı "yarım simit ikramı" görüntüsü gündem oldu.

Görüntüleri de AKP Ordu İl Başkanı Samet Özdemir paylaştı.

Işıkhan, TOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Ordu’daki kura çekimi törenine katıldı.

29 bin 497 başvuru arasından 3 bin 334 hak sahibinin belirlendiği törenin ardından Işıkhan, Orta Cami önündeki çay ocağında vatandaşlarla buluştu.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

AKP Ordu İl Başkanı Samet Özdemir’le birlikte emeklilere simit ikram eden Bakan Işıkhan’ın, simitleri ikiye bölerek “yarım simit” olarak dağıtması dikkat çekti.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, “Geçinemeyen emekliye yarım simit” tepkisini dile getirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

