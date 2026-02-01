AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi

Yayınlanma:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da bugün öğle saatlerinden itibaren yağışların etkisini artıracağını ve akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlara dönüşeceğini duyurdu. Kar yağışı için de yarını işaret etti.

Türkiye genelinde etkili olan dondurucu soğuk hava dalgası, birçok ilde sıfırın altındaki sıcaklıklarla birlikte kuvvetli kar yağışına yol açarken, İstanbul’da ise son bir haftadır kar yerini zaman zaman sağanak yağış ve parçalı bulutlu havaya bıraktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yayımladığı haftalık hava tahmin tablosunda, Pazartesi günü İstanbul genelinde karla karışık yağmurun etkili olacağını duyurdu.

İstanbul çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

AKOM’un açıklamasında İstanbul’da Pazartesi günü minimum sıcaklığın 2, maksimum sıcaklığın 7 derece olacağı belirtildi. AKOM yağış miktarının ise 10-20 kilogram arasında olacağını öngördü.

KUVVETLİ SAĞANAK VE YAĞMUR ETKİLİ OLACAK

AKOM’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Öğle saatleri itibariyle etkili olması beklenen yağışların, akşam saatlerinde kuzeyli yönlerden (poyraz) esen fırtına ile birlikte etkisini artıracağı, gece saatlerinde (22.00) kadar yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.”

KAR YAĞIŞI OLACAK İLÇELER

AKOM yaptığı açıklamada; kar yağışı ve karla karışık yağmurun Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde görüleceği belirtildi.

Bu nedenle, vatandaşların kış koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları isteniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

