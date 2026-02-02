Norveç Prensesi'nin oğlu gözaltına alındı! Adı Epstein belgelerindeydi

ABD Adalet Bakanlığı’nın cinsel suçlu pedofil Jeffrey Epstein davasına ilişkin açıkladığı yeni belgeler, dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.

Belgeler, Avrupa’da siyasi ve diplomatik sarsıntılara neden olurken, belgelerde ismi geçenler arasında istifa edenler de oldu.

Epstein skandalı: İngiltere ve Slovakya'da üst düzey istifalar!

PRENSESİN OĞLU DURUŞMA ÖNCESİ GÖZALTINA ALINDI

Epstein ile ilişkisi nedeniyle ülke gündeminin ilk sıralarında yer alan isimlerden Prenses Mette-Marit’in, yarın hakim karşısına çıkacak oğlu Hoiby gözaltına alındı.

Oslo polisi tarafından yapılan açıklamada, Hoiby’nin saldırı, bıçakla tehdit ve düzene karşı gelme gerekçeleriyle gözaltına alındığı bildirildi.

PRENSESİN OĞLU TECAVÜZ SUÇLAMASIYLA YARGILANIYOR

Norveç’te yayın yapan NRK, Hoiby’nin başta tecavüz olmak üzere 38 farklı suçtan yargılanacağı davanın ilk duruşmasının yarın yapılacağını belirtti.

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu Hoiby, ilk kez 2024’te tecavüz suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Hoiby ise kendisine yöneltilen bu suçlamaları kabul etmemişti.

Hakkında soruşturma başlatılan Hoiby’nin daha önce de sürücü belgesiz araç kullanma, kişiye zarar verme ve benzeri suçlar işlediği belirtiliyor.

PRENSESİN İSMİ EPSTEİN BELGELERİNDEN ÇIKTI

Veliaht Prenses Mette-Marit’in ismi ABD Adalet Bakanlığı tarafından son yayınlanan Epstein belgelerinde geçiyor.

Belgelerde, Mette-Marit’in cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile iletişimi ve Epstein'den bahsederken "çok çekici", "yumuşak kalpli" ve "çok tatlı biri" diye söz ettiği ve 2013'te Epstein’in şehir dışında olduğu bir dönemde Epstein’in Florida'daki evinde dört gün kaldığı da ortaya çıkmıştı.

Prenses, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Epstein ile herhangi bir temasım olmuş olmasından derin pişmanlık duyuyorum. Bu, son derece utanç verici" demişti.

Hoiby’nin polis tarafından gözaltına alınması, Veliaht Prenses Mette-Marit’in isminin bu belgelerde yer almasının ardından geldi.